Общество
VSE42.RUКоличество заразившихся коронавирусом кемеровчан превысило 100
Количество людей на обязательной двухнедельной самоизоляции увеличилось на 69 – до 9 317 человек. О новых смертях ничего не сообщалось уже длительное время. Ранее сообщалось, что в Кузбассе число выявленных случаев заражения за все время превысило 600.
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Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс вчера в 11:48
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском вчера в 06:43
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и «Ведомости»
Член Совета Федерации Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства российских изданиям Forbes и "Ведомости".
Москва 24 вчера в 19:01
Здоровье
В Челябинской области нашли ещё 140 носителей коронавируса
Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
REGNUM 31 мая в 04:08
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Экономика
«Яндекс» выкупит у Сбербанка долю в «Яндекс.Маркете»
Сбербанк и «Яндекс» решили прекратить сотрудничество по двум проектам «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на источник.
Новый Век вчера в 09:32
Общество
Минобороны отобрало добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Для проведения исследований вакцины от коронавирусной инфекции отобрали 50 добровольцев военнослужащих со всей страны, 5 из них — женщины.
NashGorod.ru вчера в 02:29
Интернет
Facebook разрешил удалять старые публикации «оптом»
Стирать разрешат как отдельные записи, так и все сразу за выбранный период, либо те, в которых упомянут определенный человек.
Вести.Ru 02:15
Армия и оружие
Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов
Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных на фоне протестов, которые вспыхнули в ряде американских штатов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 00:32
Происшествия
В Челябинской области сотрудник РЖД стал фигурантом уголовного дела
Челябинск, 2 июня 2020, 17:23 — REGNUM В Челябинской области сотрудник железной дороги и представители коммерческой фирмы стали фигурантами уголовных дел.
REGNUM вчера в 10:23
Общество
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
РБК 01 июня в 23:31
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые заговорил после слухов о разводе
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые заговорил после слухов о разводе.
News.ru вчера в 23:04
Экономика
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru вчера в 14:15
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 01 июня в 06:02
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
Дни24 вчера в 02:49
Кино
Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении «Бэтвумен»
Звезда американского рестлинга Соня Девиль может заменить Руби Роуз в продолжении "Бэтвумен". Об этом пишет издание Wrestling Observer.
Piter.tv 01:13
Футбол
Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА
Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
REGNUM вчера в 16:29
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
Лигу чемпионов могут доиграть в формате «Финала восьми» в Лиссабоне
По слухам, плей-офф Лиги чемпионов может пройти в формате "Финала восьми".
Piter.tv вчера в 11:08
Общество
Китай затягивал с предоставлением информации ВОЗ о коронавирусе
На другой встрече Гауден Галеа, представляющий ВОЗ в Китае, заявил, что организация получала информацию о коронавирусе за 15 минут до того, как она появлялась на китайском телевизионном канале.
Lenta.ru вчера в 15:08
Общество
В Подмосковье открылись салоны красоты и сауны
Салоны красоты, солярии, сауны, спа-салоны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, а также парикмахерские возобновили работу в Подмосковье.
Вести ФМ 00:29
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54