Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн
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С января 2019 года в России зарегистрирован 1 млн самозанятых, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр).
РБК17:00
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