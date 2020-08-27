ФНС России: самозанятые вывели из тени более 130 млрд рублей доходов
Смотрите также
В России пожилые люди составляют 80% от всех умерших от COVID-19
Три журналиста ТАСС задержаны в Минске
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Владимир Путин в четверг даст большое интервью по актуальным темам
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
При столкновении двух автобусов в Якутии пострадали 13 человек
Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Подростки сбросили на девушку коктейль Молотова в Краснодаре
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении
Сборная России по гимнастике не попала в число участников ЧЕ в Киеве
Адвокат Ефремова будет проверен полиграфом по делу о мошенничестве
Абэ сообщил правящему блоку об отставке с поста премьера
Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
Родительские собрания в школах перейдут в онлайн-формат
Шушкевич призвал изменить статус русского языка в Белоруссии
Глава МИД Украины заявил о приостановке всех контактов с Белоруссией
В сейме Латвии назвали необходимым «ненавистный русский язык»
Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев
Маск связал задержание россиянина c подготовкой кибератаки на Tesla
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Всех задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили
Москва, 28 августа 2020, 00:38 — REGNUM Более 130 млрд рублей доходов вывели из тени самозанятые граждане России за все время действия эксперимента (с января 2019 года). Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
Подробнее о событии