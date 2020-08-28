Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн
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С января 2019 года в России зарегистрирован 1 млн самозанятых, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
С чего всё началось
ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых
Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.
РБК17:00
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