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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

С января 2019 года в России зарегистрирован 1 млн самозанятых, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).В источнике
С чего всё началось
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр).
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: самозанятые в России вывели более 130 млрд рублей из тени

ТАСС20:40
РИА Новости

Число зарегистрированных в России самозанятых достигло миллиона

РИА Новости02:19
Коммерсантъ

Количество зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн

Коммерсантъ02:36
REGNUM

В Москве самозанятые вывели из тени более 66 млрд рублей доходов

REGNUM06:32
Эхо Москвы

Число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек

Эхо Москвы20:11
Lenta.ru

Самозанятые россияне вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов

Lenta.ru18:01
РБК

ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

РБК17:00

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБКвчера в 13:48
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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В парламенте Латвии русский язык назвали «ненавистным»

Комментируя ситуацию с Рижским портом, столкнувшимся с серьезными проблемами, глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович в своем Facebook призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке".
Вести.Ru03:20
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Появились фото новых двигателей ЗМЗ для Русского Прадо

В базе ФИПС появились патентные изображения новых турбированных двигателей Заволжского моторного завода мощностью 150 и 170 л.с. В перспективе эти силовые агрегаты должны получить модели УАЗ и внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения, также известный как «Русский Прадо».
Автоновости дня01:58
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Лукашенко отметил хорошее качество российской вакцины от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит в хорошее качество российской вакцины от коронавирусной инфекции, и отметил, что семья президента РФ Владимира Путина ее опробовала.
Известия07:01
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