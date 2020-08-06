Экономика

ТАССТАССКоличество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
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Жители России резко увеличили число жалоб на банки после начала коронавируса

ГЛАС.RU05:46

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

ТАСС05:36

ЦБ зарегистрировал рост жалоб в первую половину 2020 года

SM News04:58

Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

РБК05:08

Рост жалоб потребителей финуслуг за полугодие превысил 15% - ЦБ

Финмаркет04:52

Количество жалоб на финансовые организации увеличилось на 15,2 %

Долг.рф04:13

Количество жалоб потребителей финансовых услуг в ЦБ в январе—июне выросло на 15.2%

АК&М03:54
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Политика

В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской

В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
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Политика

Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
Известия 05:55
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Происшествия

«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
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Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Газета.Ru 05:23
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Политика

Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
RT на русском 04:39
Экономика

ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей

Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
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Происшествия

В Севастополе скончалась пожилая женщина с коронавирусом

За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 360 человек, выздоровели 299 человек, 11 человек скончались.
REGNUM 05:08
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Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Армия и оружие

Выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком

Презентацию представил генерал-лейтенант Нил Тергуд. На видео можно увидеть подготовку к старту и траекторию ее полета.
Evo-rus.com 05:35
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Происшествия

Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии

РИА Новости 03:49
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Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
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Экономика

Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа

Правительство России выделило из резервного фонда 18,4 млрд рублей на выплату пособий особо нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Народные новости 05:51
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Армия и оружие

СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО

Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro вчера в 22:29
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Происшествия

Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
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Шоу-бизнес

Агата Муцениеце: «Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»

В ответ Агата рассказала о том, что бывший возлюбленный до сих пор утверждает, что испытывает к ней светлые чувства.
CT news вчера в 12:52
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Армия и оружие

В России началось серийное производство нового пистолета «Удав»

ЦНИИТочмаш, входящий в состав Ростеха, начал серийное производство первой партии самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав», сообщает пресс-служба госкорпорации.
Live24 вчера в 05:36
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Футбол

Карпин: Федун может сказать всё что угодно

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего 51-летнего специалиста сбитым лётчиком.
RT на русском 04:06
Общество

В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом

Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
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Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
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Технологии

В приложение «Яндекс.Почты» добавили функцию распознавания текста на картинках

"Яндекс" добавил в мобильное приложение сервиса "Яндекс.Почта" для Android функцию распознавания текста, расположенного на изображениях.
ТАСС 05:34
Гаджеты

Antutu опубликовал список самых мощных смартфонов июля

Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали июльский рейтинг самых производительных Android-смартфонов.
Live24 04:43
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Армия и оружие

Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной

Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
Sibnet Новости вчера в 10:22
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Общество

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Общество

Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»

Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
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Общество

Роскачество повторно проверило молочные сосиски

«Мясницкий Ряд» и «Рублёвский» Роскачество поместило на последние строчки своего рейтинга.
Говорит Москва 04:44
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Недвижимость

Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
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Гаджеты

В России стартовали продажи первого маршрутизатора Huawei Wi-Fi 6+

Компания Huawei объявила о начале продаж в России серии маршрутизаторов Huawei WiFi AX3, получивших поддержку стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).
iXBT.com 04:53
Экономика

Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США

Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
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Экономика

Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне

Специалисты Роскачества рассказали, вина из каких стран предпочитают россияне. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:20
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