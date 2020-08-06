Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

Политика Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его. 5

Происшествия В Севастополе скончалась пожилая женщина с коронавирусом За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 360 человек, выздоровели 299 человек, 11 человек скончались. 3

Экономика Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа Правительство России выделило из резервного фонда 18,4 млрд рублей на выплату пособий особо нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. 21

Армия и оружие СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО. 2

Футбол Карпин: Федун может сказать всё что угодно Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего 51-летнего специалиста сбитым лётчиком.

Общество В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов. 294

Технологии В приложение «Яндекс.Почты» добавили функцию распознавания текста на картинках "Яндекс" добавил в мобильное приложение сервиса "Яндекс.Почта" для Android функцию распознавания текста, расположенного на изображениях.