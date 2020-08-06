Экономика
ТАССКоличество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
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Политика
В Минске задержали главу избирательного штаба Тихановской
В Минске задержали главу избирательного штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
BFM.ru 05:43
Политика
Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 6 августа, попросил не пугать власти страны последствиями дела о задержанных гражданах России и не политизировать его.
Известия 05:55
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Политика
Лукашенко пообещал не допустить «костра» в центре Минска из-за выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит «разжечь костёр» в центре Минска 9—10 августа.
RT на русском 04:39
Экономика
ФСБ и налоговики пришли с обысками к крупнейшему производителю батарей
Forte является одним из лидеров на рынке теплового оборудования, в частности крупнейшим производителем радиаторных батарей.
РБК 04:59
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС вчера в 05:28
Происшествия
В Севастополе скончалась пожилая женщина с коронавирусом
За весь период пандемии в Севастополе положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 360 человек, выздоровели 299 человек, 11 человек скончались.
REGNUM 05:08
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Армия и оружие
Выложено видео испытаний в США ракеты с гиперзвуковым блоком
Презентацию представил генерал-лейтенант Нил Тергуд. На видео можно увидеть подготовку к старту и траекторию ее полета.
Evo-rus.com 05:35
Происшествия
Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии
РИА Новости 03:49
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО 04 августа в 10:46
Экономика
Более 700 тысяч российских детей получат пособия после 17 августа
Правительство России выделило из резервного фонда 18,4 млрд рублей на выплату пособий особо нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Народные новости 05:51
Армия и оружие
СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО
Корабли НАТО, попытавшиеся приблизиться к территориальным водам Крыма, неожиданно получили жёсткое предупреждение со стороны ВМФ Российской Федерации – начавшиеся стрельбы не позволили кораблям военного альянса даже подойти к российским границам, и это является одной из наиболее жёстких реакций со стороны России на провокационные и фактически агрессивные действия НАТО.
Avia.pro вчера в 22:29
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце: «Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»
В ответ Агата рассказала о том, что бывший возлюбленный до сих пор утверждает, что испытывает к ней светлые чувства.
CT news вчера в 12:52
Армия и оружие
В России началось серийное производство нового пистолета «Удав»
ЦНИИТочмаш, входящий в состав Ростеха, начал серийное производство первой партии самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав», сообщает пресс-служба госкорпорации.
Live24 вчера в 05:36
Футбол
Карпин: Федун может сказать всё что угодно
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, как он относится к заявлению владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвавшего 51-летнего специалиста сбитым лётчиком.
RT на русском 04:06
Общество
В Крыму подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом
Симферополь, 6 августа 2020, 09:59 — REGNUM 39 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Республике Крым за минувшие сутки, сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM 02:59
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Технологии
В приложение «Яндекс.Почты» добавили функцию распознавания текста на картинках
"Яндекс" добавил в мобильное приложение сервиса "Яндекс.Почта" для Android функцию распознавания текста, расположенного на изображениях.
ТАСС 05:34
Гаджеты
Antutu опубликовал список самых мощных смартфонов июля
Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали июльский рейтинг самых производительных Android-смартфонов.
Live24 04:43
Армия и оружие
Летчиков Су-57 защитили от ядерного взрыва «золотой» кабиной
Су-57 — единственный российский истребитель пятого поколения, в настоящее время продолжаются испытания этого самолета.
Sibnet Новости вчера в 10:22
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Иван Сафронов был арестован по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля.
Коммерсантъ 04:04
Общество
Роскачество повторно проверило молочные сосиски
«Мясницкий Ряд» и «Рублёвский» Роскачество поместило на последние строчки своего рейтинга.
Говорит Москва 04:44
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Гаджеты
В России стартовали продажи первого маршрутизатора Huawei Wi-Fi 6+
Компания Huawei объявила о начале продаж в России серии маршрутизаторов Huawei WiFi AX3, получивших поддержку стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax).
iXBT.com 04:53
Экономика
Датский журналист рассказал о «жесточайшем ударе» по экономике США
Коронавирус нанес Соединенным Штатам жесточайший удар, пишет автор статьи Ульрик Харальд Би.
РИА Новости вчера в 22:05
Экономика
Стало известно, вина из каких стран предпочитают россияне
Специалисты Роскачества рассказали, вина из каких стран предпочитают россияне. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:20