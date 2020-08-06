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ТАСС
ТАСС

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
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ТАСС

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

ТАСС05:36
News.ru

В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%

News.ru07:24
REGNUM

Число жалоб граждан в Банк России выросло на 15,2%

REGNUM07:04
Росбалт

Россияне стали чаще жаловаться на банки

Росбалт08:04
РБК

Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

РБК05:08
Финмаркет

Рост жалоб потребителей финуслуг за полугодие превысил 15% - ЦБ

Финмаркет04:52
АК&М

Количество жалоб потребителей финансовых услуг в ЦБ в январе—июне выросло на 15.2%

АК&М03:54

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Рамблер06:00
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Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти

Ранее с белорусским лидером пообщался украинский журналист Дмитрий Гордон в рамках интервью Когда речь зашла о сыне президента страны Николае, Александр Лукашенко заявил, что тот настроен оппозиционно к структуре власти вообще.
Актуальные Новости05:24
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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На «Сильверстоуне» установили дополнительный барьер после аварии Квята

Международная автомобильная федерация (FIA) и организаторы Гран-при 70-летия "Формулы-1" установили дополнительный защитный барьер у ограждения в связке поворотов, где на прошлой неделе российский пилот команды "Альфа Таури" Даниил Квят попал в аварию и разбил болид, сообщает motorsport.com.
РИА Новости07:38

Траулер с выявленным очагом COVID-19 зашел в Калининград

Российский рыболовный траулер "Карелия", на борту которого санитарные службы Фарерских островов выявили очаг коронавирусной инфекции, зашел в Калининградский рыбный морской порт 6 августа около 7 часов утра.
Российская газета06:34
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