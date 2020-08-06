Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%
Смотрите также
В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Лукашенко призвал не пугать Минск последствиями задержания россиян
Сын Александра Лукашенко оппозиционно настроен к власти
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
Госдепартамент США предлагает россиянам $10 млн за информацию
Volkswagen обнародовал изображения нового кемпера на базе Caddy
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Дочь Анастасии Заворотнюк допустила, что заразилась коронавирусом
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой
Соперница Лукашенко попросила Ангелу Меркель «связаться с Лукашенко»
В Астрахани мальчик погиб под бетонной плитой на детской площадке
Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Лос-Анджелесе начнут отключать воду в домах с вечеринками
Сергей Шойгу проверил боеготовность Тейковской дивизии РВСН
Infiniti осенью представит новый купе-кроссовер Infiniti QX55
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
В МИД доклад Госдепартамента США о дезинформации назвали очернением РФ
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
Подробнее о событии