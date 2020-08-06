Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

Общество ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников "Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ. 1

Армия и оружие В Ливии впервые заметили российские комплексы С-300 Российские ЗРК С-300 «Фаворит» недавно были впервые замечены на территории Ливии, недалеко от города Сирт.

Политика Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США. 12

Политика Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем» Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский. 3

Происшествия Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после. 208

Наука Найдено слабое место коронавируса Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2. 4

Происшествия В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Политика В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа. 609

Общество Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава. 2

Игры Длинный Коготь: в The Witcher 3: Wild Hunt можно заполучить меч Джона Сноу из «Игры престолов» Клинок называется Длинный Коготь (Longclaw), но не одним только названием он отсылает к первоисточнику из «Игры престолов»: характеристики +10 % к расчленению и +5 % к шансу заморозить врага тоже подходят под оружие Джона Сноу.

Здоровье Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений. 868

Происшествия Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей". 616

Экономика ЦБ рекомендовал банкам принимать досрочный возврат любых кредитов Как отмечается в сообщении ЦБ, некоторые банки и другие кредитные организации отказываются зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньшей, чем указанная в уведомлении о досрочном возврате.

Общество Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год. 923