Экономика
ТАССКоличество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%
Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
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Происшествия
Свидетель дал показания против Ефремова в суде
Газета.Ru 05:23
Общество
ФСБ задержала в пяти регионах России 25 подпольных оружейников
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией в пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны", - сообщили в ФСБ.
ТАСС 07:02
Происшествия
Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
BFM.ru 05:55
Политика
Захарова заявила о недоказанности вины задержанных в Беларуси россиян
Вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Комсомольская правда 05:56
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, кому и с чем не следует есть дыню
Как сообщают в Роспотребнадзоре, воздержаться от поедания дыни следует людям с сахарным диабетом, обострением язвенной болезни, беременным женщинам и кормящим матерям.
МордовМедиа 05:55
Общество
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Армия и оружие
В Ливии впервые заметили российские комплексы С-300
Российские ЗРК С-300 «Фаворит» недавно были впервые замечены на территории Ливии, недалеко от города Сирт.
Актуальные Новости 01:36
Политика
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия 07:04
Шоу-бизнес
Глюкоза опубликовала архивное фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной
Певица Наталья Ионова, выступавшая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала совместный снимок с общественным деятелем Ириной Бережной в годовщину ее смерти.
iReactor 03:36
Культура
Четвертый сезон сериала «Ольга» стартует на ТНТ 31 августа
Четвертый сезон сериала "Ольга" стартует на ТНТ 31 августа. Об этом говорится в пресс-релизе телеканала.
Piter.tv 05:03
Политика
Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»
Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM 05:59
Здоровье
Яблочный уксус помогает снизить уровень сахара в крови
Отмечается, что есть много разных способов снизить уровень сахара в крови, в частности, употребляя яблочный уксус.
ToDay News Ufa 03:06
Здоровье
Власти откроют детские сады Ракитянского района в ближайшее время
Детские сады Ракитянского района будут заполнены наполовину.
Наша жизнь 31 05:29
Происшествия
Роскосмос показал спутниковые снимки последствий взрыва в Бейруте
Госкорпорация «Роскосмос» в своем Тwitter-аккаунте показала снимки со спутников, на которых запечатлен порт Бейрута до момента взрыва и после.
Live24 03:25
Наука
Найдено слабое место коронавируса
Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости 05:16
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу
Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Политика
В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель
Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известия вчера в 16:06
Общество
Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа
Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ 06:57
Игры
Длинный Коготь: в The Witcher 3: Wild Hunt можно заполучить меч Джона Сноу из «Игры престолов»
Клинок называется Длинный Коготь (Longclaw), но не одним только названием он отсылает к первоисточнику из «Игры престолов»: характеристики +10 % к расчленению и +5 % к шансу заморозить врага тоже подходят под оружие Джона Сноу.
3DNews 03:33
Политика
Мишустин объявил об экспертизе правил русской орфографии и пунктуации
В задачи комиссии войдет проведение экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, пояснил премьер.
РБК 06:56
Здоровье
Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com 03:02
Происшествия
Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева
По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос 01:49
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
Доставка товаров может подорожать из-за новых правил Роспотребнадзора
Новые санитарные требования, которые готовит Роспотребнадзор, могут подкосить бизнес доставки повседневных продуктов.
Газета.Ru 03:14
Армия и оружие
СМИ: российские корабли открыли стрельбу по направившимся к Крыму кораблям НАТО
Avia.pro вчера в 22:29
Авто
Ozon и «Автомир» запустят онлайн-продажи автомобилей
Онлайн-ретейлер Ozon и группа компаний «Автомир» запускают совместный проект по продаже автомобилей через интернет.
Известия 03:53
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам принимать досрочный возврат любых кредитов
Как отмечается в сообщении ЦБ, некоторые банки и другие кредитные организации отказываются зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньшей, чем указанная в уведомлении о досрочном возврате.
Московский Комсомолец 07:20
Общество
Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
Авто
Продажи легковых автомобилей в РФ выросли в июле на 6,8%
Сегодня, 6 августа 2020 года, стало известно, что в июле текущего года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8% в годовом выражении, до 141 924 единиц.
Саминвестор 05:32