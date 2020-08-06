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ТАСС
ТАСС

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.В источнике
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Росбалт

Россияне стали чаще жаловаться на банки

Росбалт08:04
News.ru

В первом полугодии количество жалоб на банки в РФ выросло на 44%

News.ru07:24
АК&М

Количество жалоб потребителей финансовых услуг в ЦБ в январе—июне выросло на 15.2%

АК&М03:54
ТАСС

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

ТАСС05:36
РБК

Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

РБК05:08
Финмаркет

Рост жалоб потребителей финуслуг за полугодие превысил 15% - ЦБ

Финмаркет04:52
REGNUM

Число жалоб граждан в Банк России выросло на 15,2%

REGNUM07:04

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новости08:00

Житель Бейрута найден живым в море через сутки с лишним после взрыва

Один из рабочих взорвавшегося 4 августа порта в Бейруте был обнаружен живым в Средиземном море спустя 30 часов после катастрофического взрыва Мужчину, чудесным образом найденного в море, зовут Амин аль-Захед.
Ридус11:46

Нидерланды приняли запрос от РФ на пересмотр налогового соглашения

Факт получения запроса от Минфина РФ о пересмотре действующего налогового соглашения подтвердило правительство Нидерландов, 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Министерства финансов Нидерландов Ремко Рауса.
ИА Красная Весна11:54
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Лукашенко заявил, что коронавирус ему «подкинули»

По словам главного редактора издания "Гордон" Алеси Бацман, которая присутствовала в Минске на записи интервью, президент Белоруссии дословно заявил следующее: "Коронавирус мне подкинули, мы сейчас это расследуем".
Вести.Ru11:58
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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