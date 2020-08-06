Экономика

ТАССТАССКоличество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии 2020 года выросло на 44,1% - до более 106 тыс. обращений, говорится в сообщении ЦБ.
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Число жалоб граждан в Банк России выросло на 15,2%

REGNUM07:04

ЦБ зарегистрировал рост жалоб в первую половину 2020 года

SM News04:58

Количество жалоб на банки в России в первом полугодии выросло на 44%

ТАСС05:36

Россияне резко увеличили число жалоб на банки во время пандемии

РБК05:08

Жители России резко увеличили число жалоб на банки после начала коронавируса

ГЛАС.RU05:46

Рост жалоб потребителей финуслуг за полугодие превысил 15% - ЦБ

Финмаркет04:52

Количество жалоб потребителей финансовых услуг в ЦБ в январе—июне выросло на 15.2%

АК&М03:54
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Политика

Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины

РИА Новости 04:29
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Общество

«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе

Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
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Здоровье

Эксперты нашли неожиданную пользу шелковых подушек

Эксперты нашли неожиданную пользу подушек, наволочка которых изготовлена из шелка.
Lenta.ru 07:44
Происшествия

Свидетель дал показания против Ефремова в суде

Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил в суде, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его автомобиля после ДТП на Садовом кольце в Москве.
Газета.Ru 05:23
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Общество

Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию

Работающие россияне старше 40 лет с 11 августа могут рассчитывать на дополнительный оплачиваемый выходной: его можно будет взять раз в год.
Газета.Ru 06:19
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Экономика

В РФ ряд пенсионеров до 14 августа получит на карту новую выплату

Российские пенсионеры, достигшие возраста 65+ и успевшие до 30 апреля текущего года оформить больничнысй, получат в августе дополнительные выплаты на пенсионные карты.
Discover24 02:28
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Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com вчера в 12:07
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Общество

ФСБ и ФНС проводят обыски в офисах производителя радиаторов Forte

Федеральная налоговая служба совместно с ФСБ проводит обыски в офисах группы компаний по производству радиаторов Forte, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНС.
RT на русском 07:38
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Политика

Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

В посольстве РФ в Токио раскритиковали представление МИД Японии, сделанное в связи с открытием главой МЧС России Евгением Зиничевым нового Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир.
Газета.Ru 07:23
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Экономика

Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал новую систему поставок нефти и газа в страну, которая должна начать работать к 2025 году.
Lenta.ru 04 августа в 05:55
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Происшествия

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости 04:31
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Моя Москва.онлайн вчера в 00:27
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Общество

В пяти регионах России задержаны 25 подпольных оружейников

В начале августа служба задержала более 40 подпольных оружейников в 12 регионах.
Коммерсантъ 07:47
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Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
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Здоровье

15 новорожденных переболели коронавирусом в Волгоградской области

Главный внештатный специалист волгоградского облздрава по инфекционным болезням детей Ирина Текучева сообщила, сколько новорожденных переболели коронавирусом области и в какой форме.
Остров Свободы (Os34.ru) 06:19
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам принимать досрочный возврат любых кредитов

Как отмечается в сообщении ЦБ, некоторые банки и другие кредитные организации отказываются зачислить деньги в счет досрочного возврата кредита или займа, если сумма оказывается меньшей, чем указанная в уведомлении о досрочном возврате.
Московский Комсомолец 07:20
Общество

Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15
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Шоу-бизнес

"Что с лицом?": Любовь Успенская испугала поклонников внешним видом

РИА Новости 05:00
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Общество

Яндекс запустил программу испытаний беспилотных автомобилей в США

Яндекс запустил вторую зону испытаний беспилотных автомобилей за пределами России — в американском городе Энн-Арбор.
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Единоборства

С места в партер: что Олейник может противопоставить Льюису

Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Сергей Соседов усомнился в счастливом браке Пугачевой и Галкина

Соседов считает, что супруги действительно только создают видимость счастливой семьи, присеем не только сейчас, а всегда.
RuNews24.ru 06:25
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Политика

В Белоруссии задержали главу штаба соперницы Лукашенко

Белорусские силовики задержали Марию Мороз — руководителя избирательного штаба кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря политика Анны Красулиной.
Рамблер 06:00
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Наука

Описано поведение выделяемых при дыхании капель аэрозоля

Физики из Университета Хериота — Уатта и Эдинбургского университета создали математическую модель, которая разделяет выделяемые человеком при дыхании частицы по размерам и описывает их поведение.
Индикатор вчера в 04:58
Происшествия

В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма

Правда УрФО 04 августа в 10:46
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Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 06:47
Политика

Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Врио губернатора Михаил Дегтярев заявил, что хабаровчане обращаются к нему с просьбой прекратить митинги в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала.
РИА Новости 07:18
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Шоу-бизнес

Глюкоза опубликовала архивное фото с погибшей в ДТП Ириной Бережной

Певица Наталья Ионова, выступавшая под псевдонимом Глюкоза, опубликовала совместный снимок с общественным деятелем Ириной Бережной в годовщину ее смерти.
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Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Жителям России стали приходить СМС о способе получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента США.
Lenta.ru 05:08
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Общество

Доход жены Михаила Исаева составил 767 рублей за год

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Суд в Москве признал виновными фигурантов дела «Нового величия»

Все семеро участников «Нового величия» признаны виновными по делу об экстремизме.
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