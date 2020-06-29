Коронавирус
REGNUMКоличество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек
Третье место у Великобритании, где случилось 43 634 летальных случая. Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.
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Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Политика
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ.
REGNUM вчера в 10:05
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Шоу-бизнес
Анфису Чехову заподозрили в использовании фоторедактора
Один из снимков с отдыха Чехова опубликовала в субботу. В кадре ведущая сидит на камне спиной к камере.
ФАН 20:33
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Evo-rus.com 09:02
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Происшествия
Проценко оценил данные о найденных пакетах для трупов в Коммунарке
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал данные о найденных неподалеку от медучреждения пакетов для перевозки трупов.
Газета.Ru 18:12
Шоу-бизнес
Шнуров написал стихи о нападении на Собчак в монастыре
Напомним, съемочную группу телеведущей Ксении Собчак силой выставили из Среднеуральского женского монастыря, когда они снимали сюжет про опального схиигумена Сергия.
RuNews24.ru 08:00
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Общество
Минтруд не поддержал идею о выплатах на детей старше 16 лет
Идея о распространении единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей на детей старше 16 лет не была поддержана Минтрудом РФ.
Экономика сегодня 26 июня в 20:13
Наука
Ученые из США обнаружили у вируса SARS-CoV-2 «зловещие щупальца»
Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 00:17
Футбол
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
Говорит Москва 14:49
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Авто
В продаже появилась редчайшая Волга за 1,5 млн рублей
На сайте Auto.ru выставили на продажу очень редкую вариацию «Волги» - ГАЗ-3111.
SpeedMe 07:40
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Общество
Проезд по дорогам в Приморье закрыли из-за волны паводка
По данным пресс-службы краевого правительства, проезд ограничен на 3-4 км автодороги Загорное — Краснояровка, на 2-3 км дороги Лукьяновка — Новопокровка, на 650-м км дороги в село Абражеевка, на 1-м км автодороги ОРП — Ленино, на подъезде к селу Подгорное, а также на трех участках автодороги 300 км — Фурманово.
EastRussia 19:54
Политика
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
Политика
Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов
Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Автоспорт
Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном
Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.
Чемпионат 08:57
Футбол
Карпин призвал поставить памятник футболистам «Ростова»
ProstoProSport вчера в 15:58
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Политика
США призвали ЕС избавиться от оборудования КНР для досмотра пассажиров
Сообщается, что США аргументируют свой призыв якобы имеющейся угрозой бизнесу и безопасности, которую несет для стран Евросоюза оборудование китайской компании-производителя Nuctech Co. Компания производит скрининговые системы досмотра грузов и багажа пассажиров, путешествующих по странам Европы.
ИА Красная Весна 12:46