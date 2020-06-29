Третье место у Великобритании, где случилось 43 634 летальных случая. Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в мире составило 10 Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире с момента начала пандемии превысило 10 млн человек.

Количество жертв коронавируса в мире превысило 500 тысяч человек

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 74

Политика На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ опубликовали фотографию здания посольства США в Москве, где рядом с американским флагом вывесили флаг ЛГБТ. 2,3K

Шоу-бизнес Анфису Чехову заподозрили в использовании фоторедактора Один из снимков с отдыха Чехова опубликовала в субботу. В кадре ведущая сидит на камне спиной к камере.

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Общество Проезд по дорогам в Приморье закрыли из-за волны паводка По данным пресс-службы краевого правительства, проезд ограничен на 3-4 км автодороги Загорное — Краснояровка, на 2-3 км дороги Лукьяновка — Новопокровка, на 650-м км дороги в село Абражеевка, на 1-м км автодороги ОРП — Ленино, на подъезде к селу Подгорное, а также на трех участках автодороги 300 км — Фурманово. 2

Автоспорт Экклстоун: уверен, что буду общаться с Хэмилтоном Повторюсь, у меня никогда не было проблем с чернокожими. Жена напомнила мне одну историю.