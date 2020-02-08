Происшествия
Политическая ЭкспертизаКоличество жертв стрельбы в Таиланде увеличилось до 17
Число людей, погибших в тайском городе Корат, где военнослужащий устроил стрельбу, выросло до 17 человек. До этого СМИ со ссылкой на местных правоохранителей сообщали о 12 жертвах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов провели дуэль взглядов
Общество
В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса
В китайском городе Ухане, где в декабре началась вспышка нового типа коронавирусной инфекции, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания.
Общество
Ульяновский губернатор опроверг новости о взрыве атомного реактора
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратился в полицию, потребовав найти и наказать авторов фейковой новости о взрыве реактора на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде.
Авто
Renault Duster получил двигатель и интерьер от Arkana
Кроссовер Renault Duster второго поколения, который с 2017 года выпускают в Румынии сразу под двумя брендами, скоро доберется до Южной Америки.
Политика
Трамп обвинил уволенного эксперта по Украине в «сливе» информации
Уволенный накануне из Белого дома эксперт по Украине из Совета национальной безопасности Александр Виндман был недисциплинированным и "сливал" информацию, заявил в субботу президент США Дональд Трамп.
Гаджеты
Из-за AMD Intel резко снизила цены на Xeon Scalable
Издание SemiAccurate сообщает, что компания Intel вынуждена продавать свои серверные процессоры Xeon Scalable второго поколения по ценам, значительно ниже рекомендованных.
Авто
В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Политика
Посольство обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене
Российское посольство в Норвегии заявило, что Осло нарушает свои обязательства по договору о Шпицбергене.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 63,16 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 63,16 рубля.
Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Гаджеты
Стоимость iPhone 9 подтвердилась
Зарубежный ресурс Fast Company, который практически всегда обладает достоверной информации, подтвердил, что стоимость базовой версии iPhone 9 составит 399 долларов или 25 тысяч рублей.
Авто
Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza
Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.
Экономика
Как Ухань уронил юань. Россияне поверили в сенсационную историю про китайское руководство, обманувшее западный мир при помощи коронавируса
В связи с ситуацией в Ухане юань стал резко падать, но Центральный банк ничего не делал, чтобы поддержать курс юаня.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина Юдашкина
Супруга Валентина Юдашкина — Марина показала, как Пугачева играет на музыкальном инструменте вместе с Анатолием и Аркадием.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Футбол
Слуцкий спел перед игроками «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
Технологии
Неизвестная ошибка «кошмарит» пользователей Windows 7
Ошибка неизвестного происхождения, из-за которой пользователи Windows 7 не могут безопасно выключить или перезагрузить компьютер, появилась в последние пару дней, 8 февраля сообщает ZDNet.
Происшествия
Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области
Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
Армия и оружие
Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Кино
«Джокер» номинирован на антипремию «Золотая малина»
Политика