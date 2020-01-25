Происшествия

ТАССТАССЧисло жертв землетрясения в Турции достигло 29

По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции. Такие данные приводит в субботу Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. Ранее поступала информация о 22 погибших и 1243 пострадавших.
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Число жертв землетрясения в Турции возросло до 33

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