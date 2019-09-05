Общество
Газета.RuКолледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Согласно документу, с 2021 году прием по ряду профессий будет завершен. Уточняется, что проект остановит прием устаревших и не соответствующих запросам современного рынка труда программ. При этом подготовка специалистов по конкретным профессиям не будет исключена.
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с чего всё началось
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.Российская газета06:56
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