Общество
Газета.RuКолледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года
Согласно документу, с 2021 году прием по ряду профессий будет завершен. Уточняется, что проект остановит прием устаревших и не соответствующих запросам современного рынка труда программ. При этом подготовка специалистов по конкретным профессиям не будет исключена.
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с чего всё началось
На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.Российская газетавчера в 06:56
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Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Космос
OneWeb первой охватит интернетом всю Арктику
Радиочастотный спектр 04 сентября в 10:56
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Кино
«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах
ТАСС вчера в 19:08
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек
Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Армия и оружие
Интегрированные системы управления для кораблей ВМФ создаются в России
В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок, сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления.
ТК Звезда вчера в 09:42
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Экономика
В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей
Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:30
Культура
Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола
Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Музыка
Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Здоровье
Как ваш образ жизни влияет на будущих детей и внуков
«Эпи» означает «кроме того, за пределами» - эти гены они являются наследственными изменениями в функции генов, которые не основаны на измененных сегментах ДНК, но выходят за их пределы и обусловлены возрастом, окружающей средой, образом жизни и заболеванием.
MedikForum.ru вчера в 23:32
Политика
В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной
Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество
Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами
Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Армия и оружие
Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США
Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Здоровье
Названы необходимые для женской красоты продукты
Некоторые виды продуктов могут не только улучшить общее состояние организма, но и положительно повлиять на внешний вид, поддержать природную красоту, считают эксперты.
Известия вчера в 23:50
Политика
Бывший болгарский министр осудил высказывание МИД Болгарии о роли СССР
Бывший министр иностранных дел Болгарии Румен Петков оценил позицию нынешнего МИД его страны как «безумную», комментируя призыв Софии к России о пересмотре роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
АБН 04 сентября в 15:33
Транспорт
Утром Екатеринбург окутал туман
Пятничным утром Екатеринбург окутал плотный туман. Горожане постят фотографии с белой дымкой, которая не дает разглядеть дальние предметы.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:53
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Театры
Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге
Реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на свердловского министра культуры Светлану Учайкину.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:44
Технологии
Минкомсвязь и «Ростелеком» создадут на базе ДВФУ киберполигон
Минкомсвязь РФ совместно с "Ростелекомом" договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.
ТАСС вчера в 02:25
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Журналист назвал Польшу врагом российской государственности
Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05