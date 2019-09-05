Общество

Газета.RuГазета.RuКолледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Согласно документу, с 2021 году прием по ряду профессий будет завершен. Уточняется, что проект остановит прием устаревших и не соответствующих запросам современного рынка труда программ. При этом подготовка специалистов по конкретным профессиям не будет исключена.
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 проектов нормативных правовых актов размещен проект приказа Министерства просвещения о пересмотре содержания перечней профессий и специальностей в профобразовании.
Российская газетавчера в 06:56

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В России могут перестать готовить токарей и фрезеровщиков

РИА Новостивчера в 07:37

В российских ПТУ сократят устаревшие специальности

Ведомостивчера в 10:18

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Известиявчера в 08:45

Прием в колледжи по 30 специальностям могут завершить в 2021 году

ТАССвчера в 08:22

ПТУ могут перестать вести подготовку токарей и фрезеровщиков с 2021 года

Коммерсантъвчера в 10:30

Автомехаников и парикмахеров в России будут учить по новым программам

Интерфаксвчера в 07:25

Колледжи прекратят прием по специальностям с устаревшими программами

Российская газетавчера в 06:56
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Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК вчера в 15:13
Космос

OneWeb первой охватит интернетом всю Арктику

Радиочастотный спектр 04 сентября в 10:56
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия

Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах

РИА Новости 04 сентября в 12:36
Кино

«Маша и Медведь» выйдет в прокат в британских кинотеатрах

ТАСС вчера в 19:08
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 30 человек

Власти Багамских островов установили, что не менее 30 человек погибли на архипелаге из-за урагана "Дориан".
ТАСС вчера в 20:53
Армия и оружие

Интегрированные системы управления для кораблей ВМФ создаются в России

В новой программе развития ВМФ большое внимание уделяется созданию интегрированных систем боевого управления кораблей и подводных лодок, сказал замглавы военного ведомства, обращаясь к участникам совещания, посвященного развитию интегрированных систем боевого управления.
ТК Звезда вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Экономика

В строительство Озерного ГОКа в Бурятии вложат 74 миллиарда рублей

Объем частных инвестиций в проект составит более 74 миллиардов рублей до 2024 года, будет создано свыше 2,3 тысячи рабочих мест.
Российская газета вчера в 23:30
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру вчера в 12:29
Происшествия

В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8

Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Общество

В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
Музыка

Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье

Уроженка Екатеринбурга певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
Европейско-Азиатские новости вчера в 22:31
Здоровье

Как ваш образ жизни влияет на будущих детей и внуков

«Эпи» означает «кроме того, за пределами» - эти гены они являются наследственными изменениями в функции генов, которые не основаны на измененных сегментах ДНК, но выходят за их пределы и обусловлены возрастом, окружающей средой, образом жизни и заболеванием.
MedikForum.ru вчера в 23:32
Политика

В Раде ситуацию с каналом NewsOne назвали политически ангажированной

Глава комитета Верховной рады Украины по свободе слова Нестор Шуфрич назвал ситуацию с телеканалом NewsOne политически ангажированной.
РИА Новости вчера в 07:52
Общество

Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент

С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Политика

Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
Общество

Гороскоп на 4 сентября: важный выбор встанет перед некоторыми Овнами

Важный выбор встанет перед некоторыми Овнами.
Primpress.ru 03 сентября в 18:00
Армия и оружие

Пентагон обеспокоился о продолжающей толстеть армии США

Американские моряки продолжают набирать вес. Более четверти экипажа Военно-морских сил страдают ожирением.
VSE42.RU 04 сентября в 22:42
Здоровье

Названы необходимые для женской красоты продукты

Некоторые виды продуктов могут не только улучшить общее состояние организма, но и положительно повлиять на внешний вид, поддержать природную красоту, считают эксперты.
Известия вчера в 23:50
Политика

Бывший болгарский министр осудил высказывание МИД Болгарии о роли СССР

Бывший министр иностранных дел Болгарии Румен Петков оценил позицию нынешнего МИД его страны как «безумную», комментируя призыв Софии к России о пересмотре роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
АБН 04 сентября в 15:33
Транспорт

Утром Екатеринбург окутал туман

Пятничным утром Екатеринбург окутал плотный туман. Горожане постят фотографии с белой дымкой, которая не дает разглядеть дальние предметы.
Екатеринбург-ТВ вчера в 23:53
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис «СберМаркет», который занимается доставкой продуктов из магазинов.
Коммерсантъ вчера в 22:36
Театры

Летом 2020 года начнется реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге

Реконструкция Театра драмы в Екатеринбурге начнется летом 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на свердловского министра культуры Светлану Учайкину.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:44
Технологии

Минкомсвязь и «Ростелеком» создадут на базе ДВФУ киберполигон

Минкомсвязь РФ совместно с "Ростелекомом" договорились о создании на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) киберполигона для обучения и тренировки специалистов в области информационных технологий современным практикам обеспечения безопасности.
ТАСС вчера в 02:25
Общество

Флешмоб полуголых блогеров разгневал пользователей Сети

VSE42.RU 00:14
Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика

Журналист назвал Польшу врагом российской государственности

Мероприятия, организованные в Польше к 80-летию начала Второй мировой войны, свидетельствуют о том, что Варшава пытается разрушить историко-международное самосознание современной России и является врагом ее государственности.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
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