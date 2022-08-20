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Коллега нарколога Брюна Владимир Якушев признал вину по делу о мошенничестве

Один из подозреваемых по делу бывшего главного нарколога России Евгения Брюна Владимир Якушев признал вину, передает ТАСС.
Lenta.ru
Суд удовлетворил ходатайство и назначил Якушеву домашний арест.
Интерфакс
Предположительно, фигуранты наладили закупку государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.
Агентство Москва
По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение").
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