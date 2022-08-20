По данным суда, Брюну предъявлено официальное обвинение в мошенничестве по части 4 ("совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение").
Ранее СМИ писали, что охранники столичного ресторана "Магадан" не пустили на семейное торжество российского военного, предложив ему пробраться на веранду через кусты, чтобы "не распугивал посетителей".
Территории, которые могут войти в состав России, следует разделить на два федеральных округа: Новороссийский, в который может войти и Кишинев, и Юго-Западный, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Анатолий Вассерман.