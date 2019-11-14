Происшествия
РИА НовостиКоллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Ранее Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года. На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. Ранее адвокат сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
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с чего всё началось
Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.РИА Новости10:36
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Адвокат: признавшегося в убийстве аспирантки поддерживают «знакомые историки»
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