Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.

с чего всё началось

Ранее Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года. На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. Ранее адвокат сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.

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