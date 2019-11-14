Происшествия
RT на русскомКоллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента. «У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — цитирует РИА Новости Почуева.
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с чего всё началось
Адвокатскую защиту историку и экс-доценту СПбГУ Олега Соколова, обвиняемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, оплатили коллеги учёного, сообщил адвокат Александр Почуев.РИА Новости10:36
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Адвокат: признавшегося в убийстве аспирантки поддерживают «знакомые историки»
Петербургский дневник12:16
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
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Политика
В США пообещали отказаться от российских «Союзов» до лета 2020 года
Соединённые Штаты перестанут использовать российские космические корабли «Союз» для отправки астронавтов в космос в первой половине 2020 года, заявил 14 ноября вице-президент США Майкл Пенс во время посещения Исследовательского центра имени Эймса в Калифорнии.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Шоу-бизнес
Пригожин заявил, что Михальчик нужно извиниться перед Валерией
Продюсер Иосиф Пригожин осудил Юлию Михальчик за то, что она затронула тему прошлых отношений певицы Валерии с её бывшим супругом Александром Шульгиным.
Транспорт
Из-за метели на Сахалине закрыли две дороги и отложили авиарейсы
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«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ).
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Общество
Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму
В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Соник в кино»
Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
Культура
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«Друзья» выходили на телеэкранах 10 лет, с 1994 года по 2004. Проект не раз называли одним из лучших комедийных сериалов всех времен.
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Политика
Резолюцию о признании геноцида Армян заблокировали в Конгрессе
Сенатор республиканец Линдси Грэм заблокировал рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян.
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
Политика
Путин приветствовал разведение сил в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что приветствует разведение сил и средств в Донбассе.
Армия и оружие
В Сирии сменили командующего российской группировкой войск
Газета «Ведомости» сообщила о назначении заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чурко командующим российской группировкой в Сирии.
Космос
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Астрономы обнаружили сверхбыструю звезду, летящую со скоростью шесть миллионов километров в час, которая была выброшена сверхмассивной черной дырой в центре Млечного Пути пять миллионов лет назад.
Политика
Глава Минюста США назвал ZTE и Huawei угрожающими безопасности
Как говорится в письме главы Минюста: "В этот критически важный момент, пока мир решает, кому можно доверять, мы не должны давать понять, что Huawei и ZTE - это нечто иное, нежели угроза нашей коллективной безопасности".
Общество
Водительские права Брежнева продали на аукционе за 1,5 млн рублей
Водительское удостоверение генсека КПСС Леонида Брежнева, которое было выдано в 1976 году, продали на аукционе «Литфонда» за 1 млн 550 тысяч рублей.
Политика
Путин прилетел на саммит БРИКС в Бразилию
Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бразилию для участия в саммите БРИКС.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
Политика
Россия направила Британии ноту из-за заявлений генерала Картера
Посольство России в Лондоне попросило МИД Соединенного Королевства разъяснить очередные высказывания главы британского генштаба Николаса Картера о вооруженной конфронтации с Россией.