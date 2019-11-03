с чего всё началось

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким начальника Центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, которые были убиты 2 ноября в Москве.

Коллеги скорбят по Ибрагиму и Ахмеду Эльджаркиевым

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Политика Захарова назвала подлогом статью NYT о задержке вылета атташе США Газета The New York Times намеренно скрыла факты, представленные ей МИД РФ, в своей статье о задержке вылета из Москвы самолета с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.

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Игры Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.

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