Происшествия
Вести.RuКоллеги скорбят по Ибрагиму и Ахмеду Эльджаркиевым
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким начальника Центра противодействия экстремизму МВД республики Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, которые были убиты 2 ноября в Москве.
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с чего всё началось
МВД России 3 ноября опубликовало видеоролики, в которых коллеги погибшего начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева делятся воспоминаниями об убитом.Известия09:24
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