Общество
Взгляд.руОбругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку
В Краснодарском крае местная квалификационная коллегия судей начала проверку по факту аудиозаписи, на которой, предположительно, судья районного суда Краснодара во время процесса употребил нецензурную брань. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судья уже подал в отставку.
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Коллегия судей на Кубани проверит сведения о ругающемся матом во время заседания судье
Деловая газета. Юг05:18
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