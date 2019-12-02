Общество

Взгляд.руВзгляд.руОбругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку

В Краснодарском крае местная квалификационная коллегия судей начала проверку по факту аудиозаписи, на которой, предположительно, судья районного суда Краснодара во время процесса употребил нецензурную брань. В пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судья уже подал в отставку.
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Коллегия судей на Кубани проверит сведения о матерящемся судье

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Коллегия судей на Кубани проверит сведения о ругающемся матом во время заседания судье

Деловая газета. Юг05:18

Обругавший участников процесса краснодарский судья подал в отставку

Взгляд.ру04:40

В Краснодаре подал в отставку судья, которого заподозрили в хамстве и ругани на заседании

Росбалт05:26
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Политика

Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины

Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
РИА Новости 05:15
Политика

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 21:48
Общество

Российский судья обругал и попросил «заткнуться» участницу заседания

В Краснодаре судья сорвался на участницу судебного заседания во время рассмотрения дела.
Lenta.ru 04:16
Происшествия

Суд отклонил жалобу Голунова на следователей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
РИА Новости 03:09
Политика

Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
РИА Новости 03:56
Происшествия

В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка

Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
РИА Новости 05:10
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM 04:34
Происшествия

Подозреваемые в расстреле 3-летнего сына депутата задержаны в Киеве

Полиция в Киеве задержала подозреваемых в стрельбе по машине депутата, в результате которой погиб его 3-летний сын.
РЕН ТВ 05:33
Происшествия

В квартире в центре Петербурга произошел пожар

В квартире в центре Санкт-Петербурга на улице 8-й Советской произошел пожар, из жилого дома эвакуируют почти 90 человек.
ТАСС 05:32
Технологии

Пользователи всё еще могут бесплатно обновиться до Windows 10

Пользователь reddit, назвавший себя инженером Microsoft, подтвердил возможность бесплатного обновления и объяснил, почему Microsoft оставила её доступной.
News.ru 02:45
Экономика

Нацбанк Таджикистана опроверг блокировку денежных переводов из России

Напомним, что с 3 декабря Таджикистан перешёл на новую систему осуществления международных денежных переводов, которые отныне должны проходить через Национальный процессинговый центр (НПЦ), который был запущен в пилотном режиме 18 ноября.
REGNUM 04:39
Политика

Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Росбалт 04:50
Происшествия

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовым побоищем

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая драка с участием спортсменов, тренеров и болельщиков, выбежавших на татами.
РИА Новости вчера в 11:03
Авто

Вступили в силу новые правила для автомобилистов с 1 декабря

С 1 декабря 2019 года в РФ обязательным условием эксплуатации автомобиля станет использование зимней резины.
Автоновости дня вчера в 11:25
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон потребует от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в Гонконге и предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.
ТАСС 02:11
Общество

ФБК: Телеведущая Аскер-заде получила от ВТБ недвижимость на 340 млн рублей

БИЗНЕС Online 05:24
Политика

Песков рассказал о формате общения Путина и Зеленского в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что формат общения Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского будет определен ближе к встрече в Париже.
Московский Комсомолец вчера в 07:34
Общество

В Москве закрылся киноцентр «Соловей»

Как сообщается на сайте учреждения, 325168-й по счету сеанс, начавшийся 1 декабря 2019 года в 20:20, стал последним в истории киноцентра "Соловей".
ТАСС вчера в 17:04
Общество

Синоптик предупредил об аномально теплой погоде в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый месяц зимы в некоторых российских регионах ожидается аномально теплая погода, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:18
Экономика

SHI поставит «Звезде» комплектующие для газовозов на 1,5 млрд долларов

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Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты 30 ноября в 15:31
Футбол

Леонид Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера голландского "Витесса".
Реальное время 30 ноября в 02:46
Политика

Савченко рассказала, кто звал ее замуж

РИА Новости 04:52
Политика

В Молдавии готовятся к прекращению транзита газа из РФ через Украину

Высший совет безопасности Молдавии обсудит подготовку к возможному прекращению поставок газа из России по территории Украины.
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Армия и оружие

Сирийский опыт: появилось новое фото ракетно-пушечного «Урана-9»

Российский многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9", как и многие новейшие образцы отечественных вооружений, прошел проверку Сирией.
Российская газета 03:37
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ГИБДД прогнозирует рост смертности на российских дорогах

РИА Новости 03:22
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Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной

Один общий знакомый рассказал Ксении, как он в свое время помог Михаилу. Бородина возразила, что помог он ее бывшему возлюбленному зря.
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Армия и оружие

Эксперт оценил планы украинского Генштаба готовиться к наступлению

Правда, в Сети украинские планы иронично назвали «синдромом Саакашвили», подразумевая военную операцию Грузии против Южной Осетии и ее печальные для Тбилиси итоги.
Московский Комсомолец вчера в 15:21
Происшествия

В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»

Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:07
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
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