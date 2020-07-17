Политика
РБКОднокурсницу Путина рекомендовали назначить зампредом Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала назначить на должность заместителя председателя Верховного Суда и председателя его Судебной коллегии по экономическим спорам Ирину Подносову, ныне занимающую пост председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
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Однокурсница Путина может занять должность зампредседателя Верховного Суда
Московский Комсомолецвчера в 19:12
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Общество
Квартальная выручка Netflix увеличилась на 25%
Общая выручка Netflix за этот квартал составила $6,1 млрд, что на 24,9% больше, чем за второй квартал предыдущего года.
Коммерсантъ 04:45
Футбол
«Химки» решили отказаться от выхода в РПЛ
Химки, Московская область, 17 июля 2020, 11:29 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» окончательно решил отказаться от выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
REGNUM 04:29
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Экономика
Минтруд РФ установил прожиточный минимум за I квартал 2020 года
Министерство труда РФ установило размер прожиточного минимума за первый квартал текущего года.
Вечерняя Москва 15 июля в 08:29
Происшествия
Источник сообщил о задержании начальника отдела МВД в Москве
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 12:56
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
РБК 04:51
Политика
Кремль отверг обвинения Лондона в кибератаках по вакцине
Москва не приемлет обвинений Лондона в хакерских атаках по вакцине, а также вмешательстве в выборы 2019-го года.
ТК Звезда вчера в 10:47
Общество
В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
Здоровье
В Алтайском крае число жертв коронавируса достигло 147
Пять зараженных COVID-19 жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных случаев в регионе достигло 147, сообщили в региональном оперштабе.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Армия и оружие
В России началась внезапная проверка войск Южного и Западного округов
Внезапная проверка войск стартовала в России по поручению президента Владимира Путина, гговорится в заявлении министра обороны Сергея Шойгу, распространенном Национальным центром управления обороной России.
РБК 04:59
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Технологии
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 15 июля в 06:18
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском вчера в 16:57
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Шоу-бизнес
Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Информацию, которую распространяли о романе Павла и Мирославы коллеги звезд, мать актрисы считает слухами и говорит о том, что товарищи по сцене — это порядочные люди, которые не будут распространять ложь, как сообщает «СтарХит».
Вокруг ТВ 03:53
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей 15 июля в 12:44
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru вчера в 02:36
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Передняя панель перспективной ГАЗели обзаведётся полностью новым дизайном с двухъярусной архитектурой.
CarsWeek.ru вчера в 13:14
Здоровье
В Тюмени неделю держится высокий уровень заболеваемости коронавирусом
Уровень суточной заболеваемости в регионе стабильно держится выше 80 новых больных в день. Среди заболевших за минувшие сутки 12 детей.
Новый День вчера в 10:15
Футбол
Довбня раскритиковал руководство «Оренбурга» за развал команды
Голкипер Александр Довбня поделился мнением о происходящем в своем бывшем клубе – «Оренбурге».
ProstoProSport 04:25
Происшествия
Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем
По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
Политика
Схимонах Сергий обратился к Путину во время крестного хода
В Екатеринбурге минувшей ночью прошло сразу два крестных хода. Один из них возглавил опальный схимонах Сергий Романов.
Телеканал 360° 04:50
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Общество
В России выявили 6 406 случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6 406 случаев коронавируса, из них 26% контактные и без клинических симптомов.
ИжевскИнфо.РУ 04:45
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Территория новостей 14 июля в 09:46
Политика
Песков назвал Путина самым блестящим и влиятельным политиком в мире
Владимир Путин является самым блестящим и влиятельным политиком в мире.
Lenta.ru 04:40
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02