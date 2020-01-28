Экономика

ИзвестияИзвестияКоллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора. К такому выводу пришла Счетная палата, изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка» — стратегического документа регулятора.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете
 Счетной палаты (.pdf).
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