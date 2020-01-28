Экономика
ИзвестияКоллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина
Несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора. К такому выводу пришла Счетная палата, изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка» — стратегического документа регулятора.
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с чего всё началось
Российскому финансовому рынку присущи значительные риски, а его развитие не соответствует масштабам экономики, говорится в отчете Счетной палаты (.pdf).Коммерсантъвчера в 01:47
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Культура
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Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
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В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Политика
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Политика
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Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
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Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.