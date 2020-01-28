с чего всё началось

Несогласованность действий ЦБ и правительства создает риски для банковского сектора. К такому выводу пришла Счетная палата, изучив реализацию «Основных направлений развития финансового рынка» — стратегического документа регулятора.

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

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Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

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Происшествия Суд оставил в силе приговор блогеру Синице Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, получившему пять лет колонии за пост в Twitter про детей силовиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Происшествия Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.