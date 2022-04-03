Член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт заявил, что если задолжник наладит диалог с коллекторами, то можно добиться более выгодных условий погашения задолженности.
Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.
С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию перестал поступать природный газ из России, сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса.
Бывший президент США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками на митинге в Мичигане, в ходе которого обрушился с критикой на действующего главу государства Джо Байдена и назвал американских политиков самой большой угрозой стране.
В Госдуму в понедельник внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории России, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.