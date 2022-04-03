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Коллектор назвал способ сократить долг на 50%

Член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт заявил, что если задолжник наладит диалог с коллекторами, то можно добиться более выгодных условий погашения задолженности.
Газета.Ru
Если наладить диалог с представителями коллекторского агентства, которому банк продает долг человека с непогашенным кредитом, можно добиться выгодных условий погашения задолженности.
Известия
Россияне могут списать около 50% долга по кредиту в случае, если банк продал непогашенный заем коллекторскому агентству.
URA.Ru
В январе россиянам рассказали, что лишиться единственного жилья за долги также можно, если оно находится в залоге у банка и взято одновременно в ипотеку.
Lenta.ru

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Коллектор рассказал, как сократить долг на 50%
URA.Ru01:22
«Я сам так списал кредит». Коллектор объяснил, как сократить долг на 50%
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