Общество
Новые ИзвестияКоллекторам окончательно закроют доступ к долгам по ЖКХ
Законопроект, закрывающий коллекторам доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, будет разработан до конца января 2020 года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России
Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.
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В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову
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