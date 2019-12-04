Общество

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Законопроект, закрывающий коллекторам доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, будет разработан до конца января 2020 года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 16:01

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Эксперт предрекла рост долгов за ЖКУ без коллекторов

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В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:29

Прикроет коллекторский бизнес: запрет доступа к долгам за ЖКХ

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Газета.Ruвчера в 18:35

Коллекторам закроют доступ к долгам россиян по ЖКХ

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«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11
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Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
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Посол Дании в РФ объяснил ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Газета.Ru вчера в 03:48
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РИА Новости 10:25
Происшествия

В пожаре в колледже Одессы погибла преподаватель

При пожаре в колледже Одессы один человек погиб и еще более 20 пострадали, сообщили в местном департаменте здравоохранения.
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СК возбудил дело после взрыва газа в доме под Белгородом

RT на русском вчера в 17:59
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Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приняла решение о высылке российских дипломатов из-за недостаточной помощи Москвы в расследовании убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 10:01
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Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными

Народный артист РСФСР Лев Лещенко считает размеры пенсий в России позорными и унизительными.
Что происходит 08:22
Политика

СБУ проводит обыски в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», включая офис главы политсовета фракции Виктора Медведчука.
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Объявлена самая популярная песня года

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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
Коммерсантъ 11:01
Общество

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Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
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Футбол

Суд наказал футбольного болельщика за оскорбление Артема Дзюбы

Футбольного болельщика привлекут к административной ответственности за нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.
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Армия и оружие

Депутат Госдумы опроверг информацию о слабых местах ВМФ России

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат Юрий Швыткин прокомментировал эту информацию, сообщило РИА ФАН.
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Транспорт

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Общество

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
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Здоровье

Сотрудники Сахалинской больницы колют пациентам просроченные лекарства

В Сахалинской областной клинической больнице колют пациентам просроченные лекарства и стерилизуют одноразовые инструменты.
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Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
BFM.ru 03:51
Общество

Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК

РИА Новости 09:55
Футбол

Букмекеры оценили шансы Моуринью обыграть «МЮ» на «Олд Траффорд»

В рамках матча 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет у себя дома «Тоттенхэм».
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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").
Газета.Ru 06:50
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Что стало с Lada Vesta после 437 тысяч километров в такси

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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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Актер Бичевин заявил, что фильм «Союз спасения» зацепит российскую молодежь

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Дмитрий Медведев решил притормозить штрафы за превышение скорости

Как уточняет «Коммерсант», идея об ужесточении наказания за превышение порога скорости на 10 км/ч обсуждалась в центральном офисе «Единой России» в ходе приема по случаю дня рождения партии.
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В России пообещали зеркальный ответ на продление Киевом спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин на российские товары, сообщает в среду, 4 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Олега Осипова.
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Двое полковников СБУ погибли при попытке захвата позиций ДНР

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум полковникам СБУ Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову, которые погибли в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
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В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
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Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
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