Общество
РИАМОКоллекторам могут окончательно запретить взимать долги за ЖКХ
В России намерены окончательно запретить коллекторам взимать долги за жилищно-коммунальные услуги, даже агентский договор не позволит им этого сделать, пишет в среду газета «Известия».
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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