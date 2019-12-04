Общество

РИАМОРИАМОКоллекторам могут окончательно запретить взимать долги за ЖКХ

В России намерены окончательно запретить коллекторам взимать долги за жилищно-коммунальные услуги, даже агентский договор не позволит им этого сделать, пишет в среду газета «Известия».
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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