Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Законопроект, закрывающий коллекторам доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, будет разработан до конца января 2020 года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Коллекторам окончательно закроют доступ к долгам по ЖКХ

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