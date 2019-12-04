Общество
Новые ИзвестияКоллекторам окончательно закроют доступ к долгам по ЖКХ
Законопроект, закрывающий коллекторам доступ к долгам граждан за жилищно-коммунальные услуги, будет разработан до конца января 2020 года, сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Россию заподозрили в причастности к громкому убийству в Берлине
29 ноября в Берлине по подозрению в убийстве бывшего чеченского боевика, грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили задержан 48-летний гражданин России, СМИ подозревают в организации и убийства российские власти.
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Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
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Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
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В Вероне представили 47-й выпуск календаря Pirelli. В этом году его тема - "В поисках Джульетты".
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Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим
Футбол
Стало известно, с кем не сыграет сборная России в Лиге наций — 2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин для жеребьёвки групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.
Общество
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Новые результаты международного тестирования школьников PISA-2018, подготовленные Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показывают серьезное отставание российских школьников от своих сверстников в Китае, США, Японии, Германии, Франции и ещё 25 стран.
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Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
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Фергюсон начал подготовку к поединку против Нурмагомедова
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Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
Политика
В МИД Украины отреагировали на заявление Токаева о Крыме
«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева об отрицании аннексии украинского Крыма Россией», — отметили в МИД Украины.
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IPhone 2020 могут оснастить ультразвуковым сканером отпечатков пальцев
Новый подход к считывателям отпечатков пальцев позволил бы владельцам iPhone нажимать на «большую часть дисплея» для идентификации.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Политика
МИД Венгрии пригрозил недопуском Украины в НАТО
Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал условие, без которого Украина не сможет войти в состав НАТО.
Происшествия
Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы
Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Спорт
Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге
На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».
Общество
Симоньян ответила на слова Навального о ее звонке в ФБК
Общество
ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
Политика
Макрон рассказал об изменении отношения НАТО к России за 30 лет
За последние 30 лет ситуация в мире изменилась, и сегодня не все члены Североатлантического альянса (НАТО) видят в России врага.
Происшествия
Украинский депутат Соболев назвал людей Порошенко заказчиками убийства сына
В ходе состоявшегося в среду заседания по избранию меры пресечения для предполагаемых убийц 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева Андрея Лавреги и Евгения Семенова сам нардеп назвал имена вероятных заказчиков преступления.
Политика
Зеленский поговорил по телефону с ведущей «Россия 1» Скабеевой
Российский журналист и телеведущая Ольга Скабеева переговорила по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.