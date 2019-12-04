Общество

СусанинСусанинКоллекторам в России окончательно запретят взыскивать долги по ЖКХ

Коллектор нанимается по агентскому договору. Через него собственник долга получает фиксированный процент с взысканных денег. Предлагаемые депутатами поправки в законодательство должны запретить использование такой схемы.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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