Общество
СусанинКоллекторам в России окончательно запретят взыскивать долги по ЖКХ
Коллектор нанимается по агентскому договору. Через него собственник долга получает фиксированный процент с взысканных денег. Предлагаемые депутатами поправки в законодательство должны запретить использование такой схемы.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Общество
Названо самое уродливое здание России
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Сама певица еще не опубликовала эти фотографии в своем аккаунте, однако прокомментировала съемку.
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Шоу-бизнес
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Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
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Болельщик столичного "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и доставлен в Санкт-Петербург для дачи показаний в рамках уголовного дела.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Общество
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии
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Политика
Экс-депутат Рады признал вину по делу о нападении на посольство России
Бывший депутат Верховной рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на посольство России в Киеве в июне 2014 года, признал вину.
Политика
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Общество
ФАС выявила в порошках и шоколаде проблему «двойного качества»
«Двойное качество» выявлено в отношении шоколада Lindt, а также стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel, пояснил он.
Футбол
«Спартак» опять оштрафовали за оскорбление Дзюбы фанатами
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» был оштрафован фанатами Дзюбы вр время матча с «Уралом».
Происшествия
Медведь забрался в окно и съел мужчину в Иркутской области
Шоу-бизнес
44-летнюю Анджелину Джоли заподозрили в романе с молодой актрисой
Избранницей звезды стала 32-летняя актриса Эван Рэйчел Вуд.
Происшествия
В Петербурге снова эвакуировали суды из-за сообщения о минировании
Не менее восьми судов в Санкт-Петербурге было эвакуировано из-за сообщений о минировании.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Общество
Автор закона об иностранных агентах, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах
Автор закона об иностранных агентах, глава думского Комитета по информационной политике Леонид Левин, по некоторым данным, владелец миллиардного состояния в кипрских офшорах, - утверждает автор расследования в издании Инсайдер Сергей Ежов.
Экономика
Всемирный банк оценил совокупное богатство России
Указывается, что к 2017 году типичный россиянин стал в 1,8 раза богаче, чем в 2000 году, однако все равно отставал от типичного жителя стран ОЭСР, который был богаче россиянина в среднем в четыре раза.
Фигурное катание
Трусова не заявила тройной аксель на Финал Гран-при
Российская фигуристка Александра Трусова не заявила тройной аксель ни в одной из программ на Финал Гран-при, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
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Шоу-бизнес
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Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Наука
Ученые выяснили, какая часть женской груди привлекает больше внимания
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Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
Российский телеведущий Валдис Пельш экстренно госпитализирован в Москве, передает "Рен ТВ".