Общество
СусанинКоллекторам в России окончательно запретят взыскивать долги по ЖКХ
Коллектор нанимается по агентскому договору. Через него собственник долга получает фиксированный процент с взысканных денег. Предлагаемые депутатами поправки в законодательство должны запретить использование такой схемы.
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с чего всё началось
Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:01
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Наука
Фото глазами животных — создан уникальный редактор снимков
Происшествия
Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК
Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
Политика
Путин заявил о готовности России поддержать компромиссы по Косово
Россия поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса.
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Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Политика
Германия вышлет двух российских дипломатов
1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Общество
Эксперт: ИГ сменило Telegram на мессенджер Mail.ru Group TamTam
Бельгийский эксперт Питер Ван Остайен, исследующий террористические группировки, обратил внимание, что из-за массовой блокировки каналов боевиков в мессенджере Telegram запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила о том, что берет на себя ответственность за теракт в Лондоне сначала в своем канале в мессенджере TamTam, а уже потом в Telegram.
Кино
Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»
Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца
Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
Энергетика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Происшествия
Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21
Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
Экономика
Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»
Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
Происшествия
Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе
Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева тайно вышла замуж
Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Футбол
В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла
Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Гаджеты
Huawei отказалась от американских комплектующих
Ранее Huawei использовала комплектующие от американских поставщиков, таких как Qorvo Inc. (Северная Каролина) — производитель чипов для подключения смартфонов к вышкам сотовой связи.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Политика
В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Шоу-бизнес
Солистка Artik&Asti выходит замуж
Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Технологии
Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно
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Кино
Не время умирать: вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде
География съемок включает в себя Ямайку, Норвегию, Италию и Лондон. Фильм выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Происшествия
Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали
Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Музыка