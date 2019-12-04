Общество

СусанинСусанинКоллекторам в России окончательно запретят взыскивать долги по ЖКХ

Коллектор нанимается по агентскому договору. Через него собственник долга получает фиксированный процент с взысканных денег. Предлагаемые депутатами поправки в законодательство должны запретить использование такой схемы.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт предрекла рост долгов за ЖКУ без коллекторов

Известия09:17

«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11

Прикроет коллекторский бизнес: запрет доступа к долгам за ЖКХ

REGNUM05:49

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 19:48

Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 18:35

В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:29

Коллекторам закроют доступ к долгам россиян по ЖКХ

РБК03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 09:46, Ашберн
Наука

Фото глазами животных — создан уникальный редактор снимков

Популярная механика 09:23
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Ранее был обвиняемый в изнасиловании. Соколову выдали книги из библиотеки, но не те, которые он просил.
РИА Новости 05:19
Политика

Путин заявил о готовности России поддержать компромиссы по Косово

Россия поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса.
Известия 09:12
Политика

Три партии призвали украинцев выйти на митинг в Киеве

RT на русском 08:27
Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
StarHit.ru 02:00
Политика

Германия вышлет двух российских дипломатов

1. Власти Германии вышлют двоих сотрудников посольства России Сообщение о высылке дипломатов в связи с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили появилось 4 декабря на сайте МИД ФРГ.
Lenta.ru 09:15
Общество

Эксперт: ИГ сменило Telegram на мессенджер Mail.ru Group TamTam

Бельгийский эксперт Питер Ван Остайен, исследующий террористические группировки, обратил внимание, что из-за массовой блокировки каналов боевиков в мессенджере Telegram запрещенная в России террористическая группировка ИГ объявила о том, что берет на себя ответственность за теракт в Лондоне сначала в своем канале в мессенджере TamTam, а уже потом в Telegram.
Znak.com вчера в 21:37
Кино

Кит Харингтон раскрыл причину убийства Дейенерис в «Игре престолов»

Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Газета.Ru 08:24
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев раскрыл правду об отношениях Жанны Фриске и ее отца

Телеведущий раскрыл правду об отношениях покойной Жанны Фриске и её отца. По словам Дмитрия, отец и дочь никогда не ладили.
7Дней.ру 08:00
Общество

В Лондоне скончался сбитый машиной российский миллиардер

Вести.Ru 07:09
Энергетика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Происшествия

Число госпитализированных при пожаре в одесском колледже выросло до 21

Ранее пресс-служба управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сообщила, что число пострадавших при пожаре выросло до 13 человек, в том числе пострадали пять пожарных.
РИА Новости 07:32
Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Экономика

Сын Грефа выйдет на работу в структуру «Альфа-Групп»

Олег Греф, сын руководителя Сбербанка Германа Грефа, выйдет на работу в инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» А1, рассказал РБК источник в компании и подтвердил ее представитель.
РБК 08:37
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Шоу-бизнес

Вера Брежнева больше не отрицает развод с Меладзе

Певица Вера Брежнева не стала отрицать наличие проблем в отношениях с Константином Меладзе и попросила своих поклонников не лезть в её личную жизнь.
DixiNews 02 декабря в 10:12
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева тайно вышла замуж

Модель и телеведущая Виктория Лопырева вышла замуж за своего возлюбленного Игоря Булатова.
Слово и Дело 07:50
Футбол

В «Зените» отреагировали на сравнение с империей зла

Семак, рассуждая о сравнениях «Зенита» с империей зла, заявил, что лидер турнирной таблицы будет вызывать негатив у соперников.
Lenta.ru 09:09
Гаджеты

Huawei отказалась от американских комплектующих

Ранее Huawei использовала комплектующие от американских поставщиков, таких как Qorvo Inc. (Северная Каролина) — производитель чипов для подключения смартфонов к вышкам сотовой связи.
РБК 06:00
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 07:17
Политика

В Крыму прокомментировали заявление Токаева о полуострове

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что в республике не считают воссоединение Крыма с Россией аннексией.
РИА Новости 09:29
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
РБК 08:16
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Технологии

Как получить лицензионную Windows 10 бесплатно

В июле 2015 года Windows 10 стала доступна широким массам и с ней была связана акция невиданной щедрости — владельцы предыдущих двух операционных систем Microsoft могли получить новинку абсолютно бесплатно.
Популярная механика вчера в 12:17
Кино

Не время умирать: вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде

География съемок включает в себя Ямайку, Норвегию, Италию и Лондон. Фильм выйдет в российский прокат 9 апреля 2020 года.
Кубань 24 08:53
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия вчера в 05:04
Происшествия

Подозреваемого по делу об убийстве сына депутата Рады арестовали

Шевченковский суд Киева арестовал на два месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
РБК 07:52
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Музыка

The Killers выступят на фестивале Park Live

Lenta.ru 06:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное