Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Коллектор нанимается по агентскому договору. Через него собственник долга получает фиксированный процент с взысканных денег. Предлагаемые депутатами поправки в законодательство должны запретить использование такой схемы.

Коллекторам в России окончательно запретят взыскивать долги по ЖКХ

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