Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.

с чего всё началось

Депутаты Госдумы готовят законопроект, согласно которому коллекторам запретят взыскивать долги за услуги ЖКХ по агентскому договору. Об этом пишет газета «Известия». Законопроект планируется разработать до конца января 2020 года.

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