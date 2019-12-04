Общество
News.ruКоллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ
Госдума готовит законопроект, согласно которому коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору. Разработают документ до конца января 2020 года.
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с чего всё началось
Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.Известиявчера в 16:01
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