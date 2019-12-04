Общество

News.ruNews.ruКоллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ

Госдума готовит законопроект, согласно которому коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору. Разработают документ до конца января 2020 года.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.
Известиявчера в 16:01

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Коллекторам закроют доступ к долгам россиян по ЖКХ

РБК03:13

«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 19:48

Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 18:35

В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:29

Прикроет коллекторский бизнес: запрет доступа к долгам за ЖКХ

REGNUM05:49

Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

Известиявчера в 17:35
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Происшествия

Челябинский школьник задержан за изнасилование девочки

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МИД России отреагировал на высылку Германией двух дипломатов

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря немецкий МИД объявил двух российских дипломатов персонами нон-грата из-за убийства в августе в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
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Армия и оружие

Военные корабли РФ назвали лёгкой добычей в дальних походах

Надводные корабли и подводные лодки Военно-Морского Флота (ВМФ) России станут лёгкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны.
News.ru вчера в 17:45
Общество

Рада запретила импорт электроэнергии из России на договорной основе

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе.
ТАСС 06:18
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Технологии

Group-IB сообщила о случаях перехвата переписки в Telegram

Компания Group-IB, специализирующаяся на информационной безопасности, сообщила о случаях получения нелегального доступа к содержимому переписки в Telegram.
Коммерсантъ 03:04
Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти.
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Пригожин прокомментировал низкие гонорары Ротару на корпоративах

Как сообщает "Вечерняя Москва", российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг народной артистки Софии Ротару, а также рассказал о размерах гонораров для звезд за новогодние корпоративы.
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Шоу-бизнес

13-летняя дочь Джоли и Питта официально стала Джоном

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Брэда Питта — 13-летняя Шайло — официально стала Джоном.
Пятый канал вчера в 07:31
Культура

Актер Федор Добронравов не планирует покидать сериал «Сваты»

Актер Федор Добронравов приоткрыл завесу будущего сериала «Сваты».
Похвистнево-Информ 07:03
Гаджеты

Пора менять смартфон: что купить в декабре 2019 года

Vsmart Bee Vsmart Star – недорогой смартфон с железом Qualcomm и двойной камерой Рекомендованная розничная цена: 6990 рублей Еще один гость из Вьетнама, на сей раз более технологичный.
Dgl.ru вчера в 02:44
Энергетика

Мировые цены на нефть продолжают расти

Мировые цены на нефть вновь показывают рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:15
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

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Экономика

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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
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РПЦ отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес

Тимати преподнес Анастасии Решетовой подарок за 4,5 миллиона

Вскоре после пополнения в молодой семье рэпер сделал своей избраннице по-настоящему роскошным подарок, преподнеся автомобиль за 70 тыс. долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет порядка 4,5 млн руб. Автомобиль, который получила в подарок от рэпера Настя, является уникальным.
Bimru.ru вчера в 06:05
Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о новом договоре вместо ДРСМД

Москва разделяет позицию Пекина в вопросе о новом договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 06:00
Политика

В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России

Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
RT на русском 03:03
Армия и оружие

Скрытная и смертоносная: у американцев не нашлось аналога «Тунгуски»

Российская газета вчера в 04:52
Экономика

Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку

Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
СургутИнтерНовости 03:39
Общество

«Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».
Ведомости 02 декабря в 04:17
Политика

Токаев рассказал об отношении Казахстана к Крыму

Казахстан предпочитает не называть воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес

Жена Игоря Николаева похвасталась, как балует ее супруг

Певица Юлия Проскурякова похвасталась, как балует ее супруг – композитор и певец Игорь Николаев.
Аргументы недели вчера в 04:36
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Газета.Ru 05:10
Происшествия

В Иркутской области застрелили медведя, задравшего пенсионера

Байкал-Daily вчера в 22:59
Армия и оружие

Комитет сената США обсудит санкции против Турции

Комитет сената США по иностранным делам на будущей неделе приступит к обсуждению законопроекта по санкциям против Турции, в том числе за приобретение российских ЗРК С-400.
Вестник Кавказа 01:39
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в одесском колледже

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погиб один человек.
Газета.Ru 06:42
Здоровье

Банк ВТБ подарил 3 млн на оборудование алтайскому Центру «ДАР»

Сертификат на сумму 3 млн рублей 3 декабря вручил главному врачу Ирине Молчановой вице-президент банка ВТБ Сергей Лысиков.
Алтайская правда вчера в 23:56
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Американский предприниматель Мэнни Хошбин, занимающийся бизнесом в сфере недвижимости, сообщил об огромных эксплуатационных расходах на гиперкар Bugatti Veyron.
AutoNews 02 декабря в 05:30
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