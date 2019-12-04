Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.

с чего всё началось

Госдума готовит законопроект, согласно которому коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору. Разработают документ до конца января 2020 года.

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