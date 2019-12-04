Общество

News.ruNews.ruКоллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ

Госдума готовит законопроект, согласно которому коллекторам запретят взыскивать долги за ЖКХ по агентскому договору. Разработают документ до конца января 2020 года.
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с чего всё началось

Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.
Известиявчера в 16:01

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Коллекторам закроют доступ к долгам россиян по ЖКХ

РБК03:13

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«Известия»: Госдума намерена полностью закрыть коллекторам доступ к долгам граждан за ЖКХ

ТАССвчера в 18:11

Коллекторы потеряют доступ к долгам за оплату услуг ЖКХ, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 18:35

В Госдуме готовят закон о коллекторах и долгах россиян за ЖКХ

URA.Ruвчера в 18:29

Коллекторам полностью запретят выбивать долги по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 19:48

Коллекторов оттеснят от долгов за жилищно-коммунальные услуги

Известиявчера в 17:35
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 05:47, Ашберн
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Россиянин остается на скамейке второй матч подряд. 31-летний Бобровский в текущем сезоне лиги провел 21 матч, одержав 10 побед.
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Хоккей

Овечкин опоздал на начало третьего периода матча с «Сан-Хосе»

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Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

Сотрудник ростовского ГИБДД застрелил угрожавшего пистолетом мужчину

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области заявили, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области застрелил местного жителя, который начал стрелять в патруль.
RT на русском 03:44
Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим, один человек погиб

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, что преступник открыл беспорядочную стрельбу из ружья по прохожим, в результате чего убил женщину и ранил несколько человек, в том числе одного сотрудника Росгвардии.
Российская газета 00:31
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

CyberSport.ru вчера в 09:29
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Волгоградская правда 00:03
Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал поддержку Украиной позиции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" неприемлемой.
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Подросток из Тульской области стал жертвой священника-педофила

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Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
РИА Новости 03:15
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Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»

Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
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Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве

Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.
Газета.Ru 05:10
Авто

Опубликованы изображения обновленного Hyundai Solaris для России

Предполагается, что серийное производство обновленного Hyundai Solaris для нашего рынка запустят в начале 2020 года, а значит, и старт продаж тоже можно ждать в первом или втором квартале будущего года.
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Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
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Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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За убийства мирных жителей Донбасса боевики из добробатов получат статус и социальные гарантии

Депутат Верховной Рады во втором чтении проголосовали за законопроект, который предоставит статус и социальные гарантии отдельным лицам из числа воевавших на Донбассе.
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Наука

Мышей научили вовремя останавливаться при повышении градуса алкоголя

Обычные мыши предпочитали алкоголь, начиная с крепости в 3 градуса, затем пили его все больше и больше, а после 9 градусов постепенно сокращали дозу, и 21-градусный напиток в итоге составил лишь четверть всей выпитой жидкости.
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Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Фанаты ЦСКА поддержали задержанных болельщиков «Спартака»

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В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

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Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
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В Раде рассказали о перепутанном постановлении по НАТО

Накануне украинский парламент принял и опубликовал на сайте постановление, согласно которому Киев должен обратиться к альянсу с просьбой о предоставлении Плана действий по членству.
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В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене

Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав.
Газета.Ru 04:50
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