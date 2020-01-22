В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.

с чего всё началось

Взыскивать задолженности по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы без обязательного досудебного порядка возврата просрочки. В первом варианте законопроекта говорилось, что работать с долгами по ЖКХ смогут лишь управляющие организации и только после досудебных переговоров с должниками.

Коллекторам могут позволить собирать долги граждан по ЖКХ

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