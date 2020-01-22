Общество

ИнтерфаксИнтерфаксКоллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
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с чего всё началось

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

В законопроект вошла отдельная статья по взысканию просроченной задолженности физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В ней в том числе указывается, что взыскивать задолженность по ЖКХ смогут профессиональные коллекторы.
Коммерсантъвчера в 16:47

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«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ

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Эксперт: сбор коллекторами долгов по ЖКХ должен быть регламентирован

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Эксперт назвала преимущества управляющих компаний перед коллекторами

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Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

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СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

РБКвчера в 18:56
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:44, Ашберн
Происшествия

В Москве женщина заперлась в квартире и угрожает ребёнку

«В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребёнку», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 07:36
Общество

Как изменится экономическая политика нового правительства-2020

С приходом новой команды в правительство бюджетная политика, вероятнее всего, смягчится, но макроэкономическая стабильность останется приоритетом правительства.
PolitOnLine.Ru 06:43
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Общество

На форуме в Давосе отменили климатическую сессию с участием Дерипаски

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский бизнесмен Олег Дерипаска примет участие в климатической сессии Всемирного экономического форума в Давосе «Глобальное влияние климатической стратегии России», которая состоится 22 января.
REGNUM 05:13
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС 03:13
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Происшествия

Буянившую на борту самолета в Дубай россиянку усмирили скотчем

В результате пассажиры попытались усмирить буянившую женщину при помощи скотча.
Lenta.ru 04:53
Политика

Путин прибыл в Липецкую область

Московский Комсомолец 03:43
Политика

Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго

В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
РБК 06:09
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

REGNUM 03:05
Общество

Новым министром культуры России стала Ольга Любимова

Должность министра культуры России в кабмине Михаила Мишустина заняла Ольга Любимова, с 2018 года возглавлявшая департамент кинематографии ведомства.
RT на русском вчера в 22:30
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Газета.Ru 06:15
Общество

Браудер рассказал об охотившихся за ним в Швейцарии российских шпионах

Швейцарская пресса сообщила о задержании двух шпионов из России, которые якобы готовили покушение на основателя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера на форуме в Давосе, находясь там под видом сантехников «Русского дома».
Наша версия 07:20
Общество

Володин предложил оштрафовать Водонаеву на 100 миллионов

ТВ Центр вчера в 05:46
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
РИА Новости 01:39
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru вчера в 10:55
Политика

Путин назвал «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных организаций Липецкой области раскритиковал так называемые «группы смерти» в социальных сетях и назвал их создателей «уродами».
БИЗНЕС Online 07:35
Здоровье

Жертвами нового типа коронавируса в Китае стали девять человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса достигло девяти, сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Ли Бинь.
Взгляд.ру вчера в 22:42
Культура

«Ведьмак» стал самым просматриваемым сериалом Netflix

Интерес к сериалу понятен, все-таки Netflix долгое время подогревал любопытство зрителей, держа в тайне дату премьеры и потихоньку показывая все новые кадры и захватывающие тизеры.
Popcornnews.ru 06:15
Хоккей

Тренер «Рейнджерс» прокомментировал травму Панарина

Главный тренер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Дэвид Куинн полагает, что травма российского форварда команды Артемия Панарина не оставит его без игры на долгое время.
РИА Новости 03:00
Финансы

Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января

Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.
Интерфакс 04:39
Игры

Отменённый сборник ремастеров Mortal Kombat получил возрастной рейтинг

Европейская рейтинговая система PEGI выдала сборнику Mortal Kombat Kollection Online возрастной рейтинг «18+» за наличие в играх сцен насилия.
Игромания.ру 03:37
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в реанимацию. Об этом передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:12
Происшествия

В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
Политика

В сенате США начали рассмотрение дела по импичменту Трампа

Сенат США начал рассмотрение дела по импичменту американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины

Глава государства Владимир Путин призвал пересмотреть состав потребительской корзины, так как в ней не хватает овощей, рыбы и мяса.
9111.ru 05:55
Кино

Джей Джей Абрамс займется сериалами DC

Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Комсомольская правда 05:37
Культура

Актера Виктора Ракова госпитализировали в Москве

В Москве срочно госпитализирован актер театра и кино, народный артист России Виктор Раков, сообщает телеграм-канал 112.
Культуромания вчера в 14:12
Здоровье

В Петропавловске из-за ОРВИ и гриппа школу закрыли на карантин

Как сообщили ИА "Кам 24" в пресс-службе администрации города, порог заболеваемости превысил отметку 38%, а карантин вводится при превышении порога на 20% во всем учебном учреждении, либо в отдельных классах.
Кам 24 вчера в 22:13
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В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева

В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Интерфакс 04:09
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