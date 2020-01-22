Общество

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Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
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с чего всё началось

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы

Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъвчера в 16:47

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Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Коммерсантъ00:51

СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам

РБКвчера в 18:56

«Ъ»: коллекторские агентства могут допустить к работе с долгами ЖКХ

RT на русскомвчера в 21:31

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

Известиявчера в 21:19

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Lenta.ruвчера в 20:10

Коллекторам хотят разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:33

«Ъ»: коллекторов хотят допустить к работе с долгами россиян по ЖКХ

РИА Новостивчера в 21:54
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:43, Ашберн
Политика

Ольга Васильева лишится своего поста в новом правительстве

Министр просвещения РФ Ольга Васильева не войдет в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина.
Pravda.Ru вчера в 06:39
Общество

Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
Происшествия

Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Известия вчера в 12:53
Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

Вести.Ru 00:29
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле

По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.
RuNews24.ru 00:42
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс вчера в 13:16
Политика

Назван состав нового правительства России

Назван состав нового правительства России Премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал состав правительства России.
Экспресс газета вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сообщила о своей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о своей свадьбе. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Москва 24 вчера в 04:05
Происшествия

Трое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в Кемерове

Трое рабочих-монтажников упали в шахту лифта в строящейся многоэтажке в Кемерове.
ТАСС 01:06
Космос

Россия может помочь Туркменистану подготовить первого космонавта

Если Туркменистан захочет отправить в космос первого в своей независимой истории космонавта, Россия поможет его подготовить, заявил сегодня в туркменской столице вице-президент Российской академии космонавтики имени Циолковского, летчик-космонавт, Герой России Юрий Батурин.
Turkmenportal вчера в 09:58
Общество

МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге

МР7.ру вчера в 23:46
Кино

Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра

Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Известия вчера в 13:35
Происшествия

Завершена психиатрическая экспертиза историка Соколова

Интерфакс вчера в 07:45
Происшествия

Появилось видео спасения рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

В интернете появилась видеозапись эвакуации рыбаков, которые уплыли на оторвавшейся льдине в залив Мордвинова в среду, 22 января.
Известия 00:55
Политика

Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России

Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Газета.Ru 01:27
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва вчера в 19:56
Спорт

Матыцин стал министром спорта России

Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Sport24.ru вчера в 12:18
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
Здоровье

В Китае предупредили о риске быстрого распространения нового вируса

«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», — цитирует его ТАСС.
Известия вчера в 23:35
Общество

Опрос: более половины россиян не считают упорный труд гарантией успеха

Более половины россиян не связывают упорный труд с жизненным успехом.
RT на русском вчера в 22:05
Происшествия

В Волгограде задержали выдававших себя за юристов мошенников

В Волгограде полиция задержала десять человек, подозреваемых в мошенничестве на 30 млн руб. Об этом сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 00:37
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время

Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
РБК вчера в 22:01
Здоровье

4 млрд рублей потратят белгородские власти на объекты здравоохранения

В послании Федеральному собранию 15 января Владимир Путин заявил, что на программу власти выделяют дополнительно 550 млрд рублей, 90 % которых – федеральные деньги.
БелПресса вчера в 10:41
Происшествия

Домашняя кошка в Архангельске два дня продержала хозяйку на кухне

Известия вчера в 09:44
Авто

Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

РИА Новости 20 января в 10:13
Экономика

Минприроды выступило против монополии «Ростеха» на рынке отходов

Почему Минприроды против "Ростеха" В письме Кобылкин ссылается на данные Минпромторга, согласно которым в бизнесе, связанном с обращением с отходами, доля организаций малого предпринимательства достигает 82,5%.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Кокорин в первом матче за «Зенит» сделал хет-трик

Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
Ruposters.ru вчера в 10:44
Шоу-бизнес

6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Общество

Эксперт предсказал последствия от замены Белоруссией российской нефти

Белоруссии придется быть готовой переплачивать за нефть, в случае покупки топлива по реверсу из Европы в качестве альтернативы импорту из России, заявил эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский в интервью Sputnik Латвия.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Глава ПФР рассказал об уменьшении числа пенсионеров

"В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году", - уточнил он.
Российская газета 20 января в 19:00
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