Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.

с чего всё началось

Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ

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