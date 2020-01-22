Общество
ИзвестияКоллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
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с чего всё началось
Долги за услуги ЖКХ с граждан взыщут профессионалы Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъвчера в 16:47
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