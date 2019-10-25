Происшествия
ВедомостиКоллекторская служба признала хищение сотрудником данных Сбербанка
О какой кредитной организации идет речь, в сообщении не уточняется. Но ранее МВД сообщило, что задержало подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ, уточняло ведомство.
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с чего всё началось
Коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» (НСВ) подтвердило факт кражи своим сотрудником персональных данных клиентов одного из российских банков, говорится в сообщении агентства.Ведомости05:29
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