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Коллекторы «Сбера» составили портреты должников с активами за рубежом

Стоимость зарубежной недвижимости россиян, чьи долги пытаются взыскать российские кредиторы, составляет не менее $1 млрд, оценило коллекторское агентство «АктивБизнесКонсалт» (АБК, дочерняя компания «Сбера»).
РБК
Наибольшая концентрация имущества состоятельных российских должников наблюдается в Испании, Великобритании, на Кипре и в США, следует из данных агентства (есть у РБК).
РБК
АБК составило портреты российских должников с недвижимостью в Испании и Великобритании.
Коммерсантъ
По оценкам АБК, именно в Испании должники, как правило, вкладывают деньги в недвижимость (84% случаев).
РБК

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