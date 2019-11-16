Общество
Российская газетаКоллекторы дали рекомендации, как избежать просрочек по кредиту
Специалисты дали несколько советов, как избежать просрочки кредита. В первую очередь семьям предлагается еще до оформления кредита попробовать прожить на те суммы, которые будут оставаться после уплаты процентов по займу.
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с чего всё началось
Россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.РИА Новостивчера в 19:30
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