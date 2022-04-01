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Коллекторы и банки заявили о массовых отказах приставов взыскивать долги

С середины марта банки, микрофинансисты и коллекторы испытывают сложности с получением денег при взыскании долгов с физических лиц через Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
РБК
Трудности зафиксировали более 60 финансовых организаций, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев, выступая на открытом чрезвычайном съезде по взысканию.
РБК
В коллекторном агентстве «Филберт» падение поступлений взысканных денег оценивают в 48%, в микрокредитной компании «ПрофиРеал»— в шесть раз, в группе компаний «Финансовые услуги» сообщили, что с 25 марта перечисление средств сократилось на 50%.
РБК
Приставы массово отказываются от выезда к должнику с целью ареста имущества, рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.
Lenta.ru

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Взыскатели жалуются на неперечисление средств от ФССП
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