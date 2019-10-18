Недвижимость
РБККоллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье. Участники рынка отмечают, что данный тренд будет набирать обороты, а правозащитники опасаются, что новый тренд создаст проблемы для заемщиков.
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Закладные на квартиры переходят к взыскателям долгов Коллекторы начали проявлять активный интерес к покупке ипотечных долгов вместе с закладными. Традиционно банки предпочитают отдавать такие долги на агентское взыскание либо продавать остаток непокрытого долга после реализации квартиры.Коммерсантъвчера в 18:57
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Политика
На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений
Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Общество
Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON
Инвесторы готовятся к потерям от переноса запуска TON Предложение команды Telegram Open Network (TON) Павла и Николая Дуровых о переносе запуска проекта на полгода, до 30 апреля 2020 года, негативно отразится на инвесторах, ожидают последние.
Общество
Facebook удалил одну из страниц проекта RT с рецептами русской кухни
Facebook удалил одну из страниц проекта Russia Beyond с рецептами русской кухни.
Политика
В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани
В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
Политика
Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета
Политика
Россия получила новые доказательства принадлежности арктического шельфа
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российское Минобороны получило новые исчерпывающие доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Происшествия
Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга
В Екатеринбург в отделении одного из банков произошла стрельба, сообщают местные СМИ.
Армия и оружие
Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
Политика
Додон рассказал о возможности получать газ не только на границе с Украиной
Молдавия и "Газпром" при продлении контракта на поставку газа предусмотрят возможность его получения не только на границе с Украиной, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Происшествия
На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку
Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
Армия и оружие
Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Религия
Патриарх Кирилл сравнил аборты с языческими жертвоприношениями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ложным выбор между количеством детей и качеством их жизни, который актуален для многих современных пар.
Футбол
Бубнов поставил на победу «Локомотива» над «Ахматом»
У Локомотива очень много травмированных, Ахмат же сразу после смены тренера одержал первую победу за два месяца, приводит Sportbox.ru слова Бубнова.
Гаджеты
Huawei Watch GT 2 приехали в Россию
Компания Huawei объявила о старте предзаказов на умные часы Huawei Watch GT 2, продажа которых в России стартует 24 октября.
Происшествия
В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
Наука
Японские ученые сумели оживить мертвый мозг
Японские ученые совершили настоящий прорыв в науке. Они оживили мозг и заставили его 25 дней жить вне тела.
Общество
Минприроды планирует запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы
В России могут запретить выбрасывать использованные батарейки в урны и мусоропроводы.
Гаджеты
Apple планирует выпустить новые беспроводные наушники в конце октября
Компания Apple планирует выпустить беспроводные наушники AirPods Pro в конце октября.
Авто
Группа ГАЗ зарегистрировала новый логотип «Победы»
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Общество
Самолет принца Уильяма и Кейт Миддлтон попал в шторм
Самолет дважды заходил на посадку в разные аэропорты, прежде чем повернуть назад. Отмечается, что с Уильямом и Кейт все в порядке.
Энергетика
В Польше опровергли увеличение мощностей для поставок газа на Украину
«В связи с пресс-релизами, опубликованными украинскими компаниями "Уктрансгаз" и "Нафтогаз", об увеличении доступной пропускной способности соединяющего Польшу и Украину газопровода до 6,6 млрд кубометров в год, Gaz-Sistem сообщает, что существующая газовая инфраструктура на польско-украинской границе не позволяет поставлять такой объем газа из Польши на Украину», - говорится в сообщении.
Происшествия
Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба
«Считаю и всем даю установку, что любая трагедия, связанная с ребёнком в Новосибирске, рассматривается как ЧП городского масштаба», — приводит его слова портал Om1.ru.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Президент России Владимир Путин предложил прекратить выплачивать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов, передает ФАН.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Шоу-бизнес
Лобода отметила день рождения с солистом Rammstein
Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию со своего дня рождения, на которой сидит рядом с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, подогрев слухи об их романе.