Общество

Дни24Дни24Коллекторы назвали действенный способ избежать просрочек по кредиту

Коллекторы рассказали россиянам про то, как из избежать просрочек выплат по кредиту. Специалисты в этой сфере назвали действенный способ вовремя выплачивать платежи финансовому учреждению, чтобы не оказываться в критической ситуации.
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с чего всё началось

Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты

Россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.
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