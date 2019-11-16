Россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту, рассказал РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.

с чего всё началось

Коллекторы рассказали россиянам про то, как из избежать просрочек выплат по кредиту. Специалисты в этой сфере назвали действенный способ вовремя выплачивать платежи финансовому учреждению, чтобы не оказываться в критической ситуации.

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