Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияКоллекторы назвали оптимальную сумму кредита

По данным коллекторов, более половины россиян - 55 процентов, тратят на погашение кредитов не более четверти своего месячного дохода. Но если каждый месяц выплачивать более половины зарплаты, то риски просрочки существенно возрастают.
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Коллекторы раскрыли оптимальный размер кредита

Вице-президент НАПКА Александр Морозов на прошлой неделе рассказал РИА Новости, что россиянам для того, чтобы не выйти на просрочку при оплате кредита, стоит перед оформлением ссуды провести "краш-тест", то есть попробовать прожить на деньги, которые останутся после внесения ежемесячного платежа по кредиту.
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