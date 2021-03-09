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Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам россиян

Около 75% россиян, имеющих просроченную задолженность по кредитам, отказываются платить кредиторам, ссылаясь на финансовые трудности, выяснили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).В источнике
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Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам

Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей: за 2020 год доля называющих такую причину подскочила с 50 до 75 процентов, рассказали РИА Новости в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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