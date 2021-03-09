Опра исключила королеву Елизавету II из списка расистов Букингемского дворца

Ведущая "Шоу Опры Уинфри", в рамках которого 8 марта было показано эксклюзивное интервью с принцем Гарри и Меган Маркл, пояснила, что высказывание супруги принца о расизме не относится к королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.