А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА. Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.

Коллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

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