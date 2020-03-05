Экономика

RT на русскомRT на русскомКоллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.
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с чего всё началось

Коллекторы выяснили основные причины просрочки по кредитам

А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА. Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку.
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