Экономика
RT на русскомКоллекторы назвали причины просрочки по кредитам в России
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, что большинство россиян, у которых есть просрочки по кредитам, объясняют их финансовыми трудностями.
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с чего всё началось
А взысканием уже занимаются приставы", - говорит президент НАПКА. Ранее Мехтиев в интервью РИА Новости сообщил, что каждый четвертый россиянин, имеющий действующий кредит в российских банках, испытывает трудности с его погашением и выходит на просрочку.РИА Новостивчера в 23:46
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