Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам. Об этом сообщает РИА "Новости".

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