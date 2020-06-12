Экономика
Газета.RuКоллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новостивчера в 23:06
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