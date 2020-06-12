Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Бурдж-Халифа окрасили в триколор Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России. 277

Кино HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм "Унесенные ветром" на фоне масштабных протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает The Wall Street Journal. 370

Шоу-бизнес Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе. 259

Футбол Премьер-министр Италии разрешил возобновить Кубок Италии и Серию А Хотя даты ответных полуфиналов были известны еще две недели назад, Премьер-министр Италии Джузеппе Конте дал зеленый свет на проведение матчей только в четверг вечером.

Общество Среди участников голосования в Москве разыграют сертификаты на 10 млрд рублей Жители Москвы смогут получить сертификаты на оплату товаров и услуг на общую сумму до 10 млрд руб. в рамках программы поддержки бизнеса, потребительской сферы и населения «Миллион призов», сообщил глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. 11

Общество Российские выпускники получат аттестаты без экзаменов В постановлении отмечено, что выпускники будут зачисляться в техникумы и колледжи по результатам аттестатов. 1,7K

Общество Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов В книге утверждается, что Мелания использовала данную ситуацию, чтобы внести изменения в брачный контракт с мужем, ведь после их свадьбы в 2005 году первый контракт «не был невероятно щедрым по отношению к супруге».

Общество В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка В Белоруссии задержали 15 сотрудников Белгазпромбанка, который прежде возглавлял конкурент белорусского лидера на президентских выборах Виктор Бабарико.

Политика Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня. 15

Гаджеты Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K Сегодня в центре внимания будет старший Intel Core i7-10700K, мы его сравним с флагманом прошлого года в лице Intel Core i9-9900K.

Здоровье Выявлен новый симптом коронавируса Ученые Университета Ливерпуля обнаружили новый симптом, связанный с COVID-19 и заболеваниями поджелудочной железы. 510

Политика СМИ узнали об опасении властей ФРГ связанных с Nord Stream 2 санкций Правительство Германии опасается, что новые санкции США против проекта строительства трубопровода «Северный поток — 2» в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы страны, каким-либо образом связанные с проектом, а также немецкие компании. 35

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента. 700

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 11

Общество Ляшко объяснил рост числа случаев заражения коронавирусом на Украине Киев, 12 июня 2020, 23:41 — REGNUM Рост числа выявленных случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции на Украине связан с смягчением ограничительных мер, введённых для предотвращения распространения вируса.

Общество Правительство расширило меры поддержки безработных В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу. 1,9K

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 426

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 277

Общество Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе. 700

Происшествия Суд перенес заседание по делу Стерненко Следующее заседание состоится в понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.

Политика Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе». 1,6K