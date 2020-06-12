Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия СК возбудил дело после взрыва газа в Казани Следователи завели уголовное дело из-за взрыва в газозаправочной станции в Казани.

Общество Дайджест общества № 3: банкротство музеев и темное наследие Просвещения Учебники истории рассказывают об эпохе Просвещения как о времени развития, появления науки и рождении идеи о ценности человеческой жизни.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 426

Шоу-бизнес Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова во время его допроса Актриса Рената Литвинова, которая является крестной старшей дочери Михаила Ефремова – 20-летней Анны-Марии, посетила его квартиру и пообщалась с родственниками артиста, пока он был на допросе. 279

Происшествия Суд перенес заседание по делу Стерненко Следующее заседание состоится в понедельник 15 июня Следующее заседание должно состояться в 10.00, о чем сообщил сам Стерненко собравшимся под стенами суда сторонникам.

Футбол Кокорин: увиденное в колонии ужасно, никому в жизни не пожелаю такого Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, что он увидел за время пребывания в колонии ужасные вещи и никому в жизни не пожелает оказаться там.

Политика В Госдуме прокомментировали получение Украиной нового статуса в НАТО Сегодня стало известно, что Украина получила новый статус в НАТО – партнер с расширенными возможностями.

Политика Пелоси призвала убрать статуи конфедератов из здания Конгресса США По словам Пелоси, здание Конгресса является символом демократии, в связи с чем находящиеся там статуи должны олицетворять идеалы, к которым нужно стремиться. 11

Общество Доллар укрепляется на опасениях второй волны эпидемии в США Доллар дешевел в последнее время благодаря общему снижению спроса на валюты "тихой гавани" вслед за постепенным возобновлением экономической активности в США и других странах мира после снятия локдаунов, введенных для сдерживания распространения коронавируса. 20

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,7K

Спорт ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012 Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 905

Общество Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России управляемой Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал ситуацию с коронавирусной инфекцией в России «в целом управляемой».

Экономика Путин дал поручения по поддержке образования По итогам совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки области. 16

Шоу-бизнес Дочь Ефремова обругала матом Малахова После просмотра программы Малахова о ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна-Мария обозвала телеведущего в своем Твиттере последними словами и назвала его работу на телевидении «цирком уродов». 149

Общество В Москве скончались 44 пациента с коронавирусом Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 44 пациента. 709

Футбол Доменико Тедеско охарактеризовал состав «Спартака» для немецкой прессы В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у «Спартака-2», - цитирует «Чемпионат» интервью Тедеско для сайта WAZ.de.

Игры Capcom анонсировала Resident Evil Village Согласно информации, следующая часть состоится через несколько лет после седьмой части биологической опасности. 11

Происшествия Французская полиция устроила акцию протеста на Елисейских полях В Париже в пятницу полицейские профсоюзы припарковали десятки автомобилей у подножия Триумфальной арки, прежде чем проехать по Елисейскому полям. 4

Здоровье 835 случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области 10 июня в Амурской области зарегистрированы новые случаи коронавируса: 24 - в Свободном, восемь - в Благовещенске, четыре - в Сковородинском районе, по два - в Благовещенском и Михайловском районах. 78

Общество Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию. 287

Общество В Белоруссии задержали топ-менеджеров Белгазпромбанка Как писал NEWS.ru, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках дела Белгазпромбанка задержано «примерно 15 человек». 14

Гаджеты Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров. 4

Общество EA анонсировала Star Wars Squadrons Сообщается также, что дебютный трейлер Star Wars: Squadrons будет показан 15 июня в 18:00 мск. на канале EA Star Wars в YouTube.