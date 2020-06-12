Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев рассказал, кто в России наиболее дисциплинированно платит по своим займам. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим По словам Кондратьева, режим самоизоляции в Краснодарском крае продолжит действовать до 21 июня. 574

Шоу-бизнес Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал про пьяные выходки своего друга Олега Ефремова отца Михаила Ефремова. 6

Происшествия Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований В Московской области задержан сантехник одного из ЖЭО по подозрению в серии убийств и изнасилований, сообщает пресс-служба ГСУСК по Подмосковью. 28

Шоу-бизнес Рената Литвинова объяснила посещение квартиры Ефремова Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала в квартиру устроившего смертельное ДТП в центре Москвы Михаила Ефремова. 24

Футбол Цорн получает в «Спартаке» 1,2 млн евро в год Стала известна зарплата гендира «Спартака» Томаса Цорна. Она составляет 1,2 млн евро в год с учетом бонусов.

Общество Собянин посоветовал жителям Москвы в праздники не выходить из дома Власти Москвы не рекомендуют выходить из дома в День России и на парад Победы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". 2,5K

Общество Диетолог назвал способ избавиться от пристрастия к сладкому за неделю Избавиться от пристрастия к сладкому помогут несколько простых правил, сообщает ToDay News Ufa.

Происшествия Адвокат сообщил об отказе семьи Захарова принять деньги Ефремова Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов в центре Москвы 8 июня, сделал заявление в эфире ВГТРК относительно предложенной помощи. 502

Общество Супруга президента Украины заразилась коронавирусом Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. 625

Общество Доктор медицины назвал сроки начала второй волны коронавируса Москва, 12 июня 2020, 16:56 — REGNUM Доктор медицины, профессор Виктор Зуев высказался на тему вероятности второй волны коронавирусной инфекции в России. 129

Политика Песков назвал важнейшие качества мужчины Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает ум, честность и силу главными качествами достойного мужчины. 5

Происшествия В Симферополе арестованы подозреваемые в подготовке теракта Киевский районный суд Симферополя поместил на два месяца в СИЗО троих подозреваемых в подготовке теракта, еще один отправлен под домашний арест.

Футбол Доменико Тедеско: у «Спартака» невероятно молодой состав В последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем у „Спартака-2“.

Армия и оружие Совместные учения Грузии и США «Достойный партнер» пройдут в сентябре Совместные с США международные военные учения "Достойный партнер-2020" (Noble partner) состоятся в Грузии в сентябре, в них примут участие военнослужащие стран НАТО, заявил в пятницу министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.