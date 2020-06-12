Экономика

РЕН ТВРЕН ТВКоллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в РФ

В РФ пенсионеры, офицеры, врачи, учителя и сотрудники финансовых организаций наиболее дисциплинированно платят по своим займам. Об этом "РИА Новости" рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Махтиев.
Читать в источнике
Комментировать62
с чего всё началось

Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в России

Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новостивчера в 23:06

Подробнее о событии

Российские коллекторы рассказали, заемщики каких профессий наиболее дисциплинированы

Московский Комсомолец10:51

Коллектор назвал категории граждан, которые ответственно относятся к возврату долгов

Online47.ruвчера в 23:49

Эксперт назвал самые дисциплинированные категории заемщиков в России

Профиль00:34

Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков среди россиян

ФАНвчера в 23:53

Коллекторы назвали самых дисциплинированных в России заемщиков

Газета.Ru01:19

Коллекторы назвали самых дисциплинированных заемщиков в РФ

РЕН ТВвчера в 23:45

Коллекторы считают пенсионеров и банкиров самыми дисциплинированными заемщиками

ПРАЙМвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
71
Космос

НАСА в очередной раз перенесло запуск телескопа Джеймса Уэбба

Запуск космического телескопа Джеймса Уэбба не состоится в марте 2021 года, сообщил администратор НАСА по науке Томас Зурбухен 10 июня во время онлайн-конференции.
ИА Красная Весна вчера в 16:53
3
Армия и оружие

Индия начала перебрасывать танки Т-90 на границу с КНР

Местные индийские СМИ отмечают, что эта деятельность является ответом на расширение военного контингента Китая вблизи озера Пангонг Цо.
Evo-rus.com вчера в 13:05
69
Происшествия

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома

В центре Москвы произошло обрушение фасада жилого дома, данных о пострадавших не поступало. Об этом сообщили в экстренных службах 12 июня.
Известия 11:24
18
Хоккей

Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик может перейти в ЦСКА

Sports.ru 05:34
Наука

В сердцах шимпанзе обнаружены костные новообразования

ИА Красная Весна 14:53
12
Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
1,4K
Здоровье

В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве скончались 44 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
РБК 16:29
Политика

Вице-премьер Украины назвал минские соглашения юридически «никчемными»

Украина считает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе юридически «никчемными».
РБК 15:33
34
Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform вчера в 12:48
23
Здоровье

ECDC: почти все страны ЕС прошли пик первой волны пандемии

Первая волна пандемии COVID-19 прошла пик во всех странах Европейского Союза, кроме Польши и Швеции, сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).
Вестник Кавказа 08:44
Армия и оружие

ВСУ за минувшие сутки пять раз нарушили перемирие в ДНР

Новостной фронт 02:31
4
Политика

Зеленский заявил о желании «вернуть вопрос Крыма» в повестку

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном пообещал вернуть вопрос по Крыму в повестку дня международного сообщества.
Газета.Ru 14:25
407
Политика

Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

Известия 14:28
88
Хоккей

«Металлург» обменял Каменева в СКА на Прохоркина

Газета.Ru вчера в 12:35
Авто

Skoda представила новый универсал Skoda Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 10 июня в 03:13
56
Политика

Газпром назвал незаконными действия в отношении «Белгазпромбанка»

Действия в отношении "Белгазпромбанка" нарушают белорусское законодательство и затрагивают интересы российских акционеров, указано в совместном заявлении ПАО "Газпром" и Газпромбанка.
Газета.Ru 13:27
134
Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела врачей в Калининграде

Kremlin.ru Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела двух врачей из Калининграда, которых обвиняют в убийстве новорожденного.
РЕН ТВ 15:48
Шоу-бизнес

Самойлову заметили на съемках с Джиганом за несколько дней до развода

Оксану Самойлову заметили на съемках программы «Вечерний Ургант», где она сопровождала своего супруга Джигана.
ФАН 15:36
Политика

Трамп разрешил вводить санкции против членов МУС

Президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому можно вводить экономические санкции против членов Международного уголовного суда (МУС), сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Взгляд.ру вчера в 11:51
38
Финансы

Украина получила от МВФ первый транш в $2,1 млрд

"Официально: Украина только что получила $2,1 млрд первого транша от МВФ", - сообщил он.
ТАСС 08:24
43
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
1,9K
Происшествия

Сжиженный газ взорвался в Казани

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа в Казани, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.
Газета.Ru 16:17
Общество

Высочайший небоскрёб мира окрасили в цвета флага России

REGNUM 16:11
23
Космос

Пандемия помешала переговорам России и США по исследованию Венеры

Распространение коронавируса помешало российским и американским ученым провести обсуждение совместной миссии на Венеру.
Ридус 08 июня в 20:51
3
Общество

Мурашко заявил, что в России появится несколько вакцин от коронавируса

Глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России могут появиться несколько вакцин от коронавирусной инфекции.
ФАН 11:07
12
Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
151
Общество

В Минздраве рассказали о влиянии жары на распространение коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете» рассказал, что яркий солнечный свет негативно влияет на коронавирус, однако жаркая погода не гарантирует замедление эпидемии.
Аргументы и Факты 03:34
251
Общество

Названы изменения с 1 июля для получающих пенсию на карту пенсионеров

Ранее правительство России запланировало на эту дату перевод во внутреннюю платежную систему «Мир» всех россиян, получающих какие-либо льготы от государства.
Evo-rus.com 13:03
11
Здоровье

Ученые опасают роста заболеваемости COVID-19 после протестов в США

Опрошенные РИА Новости ученые считают, что протесты могут привести к росту заболеваемости, но говорят, что меры дистанцирования могут помочь даже в толпе.
РИА Новости 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное