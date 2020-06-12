Наиболее дисциплинированно по своим займам в России платят сотрудники финансовых организаций, пенсионеры, офицеры, врачи и учителя — просроченные платежи среди них имеют не более 15% должников, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

с чего всё началось

В РФ пенсионеры, офицеры, врачи, учителя и сотрудники финансовых организаций наиболее дисциплинированно платят по своим займам. Об этом "РИА Новости" рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Махтиев.

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