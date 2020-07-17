Экономика

Газета.RuГазета.RuКоллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит

Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Коллекторы рассказали о «золотых правилах» для берущих кредит

Желающим взять крупный кредит россиянам сначала стоит узнать свой будущий ежемесячный платеж и следующие два-три месяца откладывать данную сумму, в результате будущий заемщик сможет протестировать свою долговую нагрузку и сформировать подушку безопасности, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Компания называет себя официальным представителям DiDi в России и предлагает соискателям доход от 7 тыс. руб. с ежедневными выплатами, брендированный автомобиль, самостоятельный выбор заказов и бонусы без комиссий.
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В ДНР сообщили об отражении диверсионной вылазки украинских силовиков

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СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России).
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Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан

Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
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В МИД РФ раскрыли последствия перемещения в Польшу ядерного оружия США

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В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек

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